A la Liga le cuesta mover dinero: los 28 fichajes nacionales sólo dejan 45 millones

El traspaso de Carlos Espí al Real Madrid ha sido el único gran movimiento entre equipos españoles hasta la fecha en el mercado de fichajes de verano. Los 20 equipos de la Liga han incorporado a un total de 29 futbolistas que la pasada campaña militaban en nuestro fútbol. En total, la inversión en estos fichajes es de sólo 70 millones de euros. Si excluimos el traspaso de Carlos Espí, fichado por el Real Madrid del Levante a cambio de 25 millones, la cifra se reduce a 45 millones en 28 incorporaciones.

El mercado interno de la Liga apenas ha dejado beneficios económicos en los clubes, que han optado tanto por fichar futbolistas procedentes de otros campeonatos ligueros como por engrosar sus plantillas con cesiones y agentes libres.

Para encontrar el movimiento entre equipos españoles que sigue al de Carlos Espí en lo económico, hay que bajar hasta los nueve millones de euros que pagó el Deportivo de La Coruña, recién ascendido a Primera División, al RCD Mallorca por Leo Román. Equipos como FC Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal, Celta o Real Sociedad no se han ‘dejado’ ni un euro en la Liga a estas alturas del mercado.

El que apuntaba a ser el gran movimiento en este mercado interno entre clubes del fútbol español, el fichaje del atlético Julián Álvarez por el Barça, parece lejos de ser una realidad en estos momentos. Ni rojiblancos ni blaugranas se han movido por otros futbolistas de la Liga.

El cuadro madrileño ha invertido más de 100 millones de euros en los fichajes de Hjulmand (Sporting CP), Kang-in Lee (PSG) y Alejandro Grimaldo (Leverkusen). El vigente campeón liguero, por su parte, ha incorporado a Anthony Gordon (Newcastle), Karim Adeyemi (Dortmund) y Jesse Bisiwu (Club NXT).

La Premier supera a toda la Liga con un traspaso

El Real Betis es, junto al Real Madrid, el único equipo Champions de la Liga que ha invertido en fichajes procedentes de otros clubes españoles. El conjunto verdiblanco pagó 4 millones de euros por el 50% de los derechos de Fran García, además de recibir a Diego Conde (Villarreal) en calidad de cedido.

También han dejado ingresos en las arcas del Real Madrid tanto el Getafe, con el fichaje de Mario Martín (3,5 millones), como el Sevilla, para incorporar al guardameta Fran González (1 millón). El Getafe, además, también ha fichado a Ramón Terrats, del Villarreal, a cambio de 2,5 millones de euros.

De los 20 equipos que conforman la Primera División, poco más de la mitad, 11, han pagado por traspasos de futbolistas propiedad de clubes españoles. Además, 18,5 millones de euros de esta inversión han ido a parar a clubes que la pasada temporada militaban en Segunda División. Desde la categoría de plata han dado el salto Álex Calatrava (Castellón-Espanyol, 5 millones), Jonathan Dubasin (Sporting-Osasuna, 4 millones) o Fer Niño (Burgos-Elche, 4 millones).

Las comparaciones entre la Premier League y la Liga en lo que se refiere al poderío económico de sus clubes y sus movimientos en el mercado evidencian aún más las diferencias existentes entre ambas competiciones. En cuanto al mercado interno entre sus clubes, varios traspasos que se han producido este verano en el campeonato británico superan el importe total de todos los movimientos entre equipos de la Liga.

Los fichajes de Bruno Guimaraes (Newcastle-Arsenal, 87 millones), Morgan Rogers (Aston Villa-Chelsea, 138 millones) o Elliot Anderson (Crystal Palace-Manchester City, 135 millones) dejan en nada los 70 millones de la Liga en el global de sus movimientos internos.