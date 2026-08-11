La Liga de Tebas se queda sin mercado interno: sólo un tercio de los fichajes son entre equipos españoles

La Liga de Javier Tebas no sólo se debilita en comparación con los campeonatos domésticos de otros países. El mercado interno en Primera División también está sufriendo una fuerte crisis en esta ventana de fichajes estival de la temporada 2026/27. Únicamente un 37% de los movimientos (incluyendo cesiones y agentes libres) en este mercado en los 20 equipos de Primera se han producido entre equipos españoles.

La brecha es aún mayor en el top 4 del pasado curso. De las 12 incorporaciones que han realizado entre FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid, sólo una ha llegado de un equipo de la Liga.

El traspaso de Carlos Espí del Levante al Real Madrid ha sido el único fichaje ‘interno’ de uno de los cuatro primeros clasificados de la pasada temporada. El delantero centro fichó por el conjunto merengue a cambio de 25 millones de euros para los granotas, lo que convirtió este movimiento en el único entre equipos españoles capaz de sobrepasar barrera de los 10 ‘kilos’.

Ni el vigente campeón, el Barça, ni un Atlético de Madrid que ha invertido más de 100 millones en tres incorporaciones; se han reforzado con jugadores de la Liga. Precisamente, ambos conjuntos parecían destinados a protagonizar un movimiento galáctico en el inicio del mercado con el traspaso de Julián Álvarez.

La falta de músculo económico de los equipos de la Liga -más allá del Real Madrid, Barcelona y Atlético- también se percibe en los movimientos internos entre equipos españoles. El Real Betis, a pesar del impulso financiero y económico que debería suponer disputar la Champions League esta temporada, sólo ha incorporado a Fran García (4 millones) y Diego Conde (cedido por el Villarreal) de otros equipos del fútbol español.

Entre los equipos que disputan competiciones europeas esta campaña, la inversión en la Liga se reduce a dos futbolistas libres por parte del Celta (Aleix Febas y Javi Galán), dos traspasos (Mario Martín y Terrats) y un cedido en el Getafe y ninguna incorporación del campeonato español en la Real Sociedad.

El balance total entre los 20 equipos que conforman la Primera División de nuestro fútbol arroja los siguientes datos: sólo 29 de las 78 fichajes de la categoría se dieron entre equipos del fútbol español o con futbolistas libres que la pasada campaña militaron en equipos de la Liga.

El único club que únicamente ha incorporado a jugadores del fútbol español ha sido el Málaga, un recién ascendido que se ha reforzado con las cesiones de Juan Cruz (Leganés) y José Salinas (Espanyo) y ha firmado como agente libre al ex perico Fernando Calero.

El fichaje de Diomandé, un síntoma

El multimillonario fichaje de Yan Diomandé por parte del Real Madrid es un síntoma de la ausencia de movimientos internos entre los clubes de la Liga. El futbolista marfileño salió del CD Leganés el pasado verano a cambio de 20 millones de euros y puso rumbo a Leipzig.

Ningún club de la parte media-alta de la Liga, como años atrás fueron Valencia o Sevilla, gozaba de la salud financiera necesaria para afrontar esta operación. Tampoco lo hizo un Villarreal que prefiere apostar por otro tipo de perfiles. Sólo una temporada después, y tras explotar en la Bundesliga, Diomandé ha multiplicado su valor por siete con su traspaso al Real Madrid.