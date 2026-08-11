Peter Jackson, director de cine, sobre los 11 Oscar ganados por ‘El retorno del rey’: «Nunca volveré a hacer una película tan exitosa como esta»

En la pasada edición de la alfombra roja, Los pecadores logró el récord de nominaciones histórico de la Academia. La película de Ryan Coogler consiguió acceder a 16 consideraciones de las estatuillas doradas, pero ni por asomo pudo acercarse al podio del Olimpo de los Oscar formado por Ben-Hur (1959), Titanic (1997) y la última cinta moderna que alcanzó la excelencia cinematográfica: El retorno del rey (2003). Las tres tienen el honor de ser las únicas en alcanzar la cifra de los 11 premios de la competencia y recientemente, Peter Jackson, director de la trilogía de la Tierra Media, fue sincero al explicar que jamás podría hacer algo parecido al clímax narrativo de Frodo y compañía.

Desde el 2018, el cineasta neozelandés ha estado inmerso en la confección y dirección de varias piezas documentales. Desde el retrato bélico de Ellos no envejecerán (2018) a su beatlemanía filmando y montando una miniserie documental, un concierto y un videoclip sobre Los cuatro de Liverpool. Sin embargo, ahora sabemos que el mundo de Tolkien volverá al cine con Jackson como productor, tanto con la precuela La caza de Gollum como en The Lord of the Rings: Shadow of the Past, una secuela inédita con los hobbits protagonistas volviendo 15 años después de la partida del personaje encarnado por Elijah Wood.

Las declaraciones de Jackson se dieron en el pasado Festival de Cannes. El certamen de la Croisette le profirió al realizador la Palma de Honor por su trayectoria y, sobre todo, por su aportación al cine fantástico, versionando tanto las tres cintas principales de la historia del Anillo Único como el compromiso al hacer lo propio con la saga del Hobbit.

Peter Jackson sabe que jamás hará una película de tanto éxito como ‘El retorno del rey’

En las ruedas de prensa y atención a los medios del prestigioso encuentro autoral galo, Peter Jackson explicó por qué la tercera parte tuvo el reconocimiento que no tuvieron sus dos predecesoras. «En realidad, lo que sucedió fue que los miembros de la Academia reservaron sus votos más importantes para premiar la trilogía en su conjunto», explicaba el director.

Después, durante una masterclass, Jackson reflexionó sobre la idea de que seguramente nunca vuelva a crear una película exitosa. Pero eso es algo que le da bastante igual:

«¿Qué me importa si la gente dice eso? Mucha gente hace películas a lo largo de su carrera y no alcanza este nivel de éxito, así que estoy muy orgulloso de que haya sucedido. Y estoy muy orgulloso de las cifras que logró, porque no las habíamos visto en unos 20 años».

Mucho más que 11 Oscar

Aparte de hacer historia en la Academia, El retorno del rey recaudó 1.119 millones de dólares en todo el mundo. Lo que, sumado a las otras dos entregas, hace un total de 2.917 millones. Además del reconocimiento y el apartado financiero, la trilogía marcó un antes y un después en el género, demostrando que en un mundo dominado por los efectos generados por ordenador, todavía se podían hacer cosas con cierta artesanía y amor por el séptimo arte.

La caza de Gollum llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027.