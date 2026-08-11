Quién es Charles Courtenay, conde de Devon: vive en ‘Powderham Castle’ y desafía la herencia masculina en la nobleza

A orillas del estuario del Exe, en Devon, se levanta Powderham Castle, una fortaleza que parece detenida entre la Edad Media y la Inglaterra contemporánea. Tras sus muros vive Charles Courtenay, 19º conde de Devon, un aristócrata que encarna una de las paradojas más llamativas de la nobleza británica: heredó su posición gracias a una regla de sucesión que hoy considera injusta.

Powderham, siete siglos de historia entre sus muros

Powderham no nació como el gran palacio que puede contemplarse actualmente. Fue construido a finales del siglo XIV por Sir Philip Courtenay como residencia de la familia, y desde entonces ha permanecido estrechamente ligado a los Courtenay. Durante más de seis siglos, el edificio ha sido ampliado, reformado y adaptado a los gustos de las distintas generaciones que han vivido entre sus paredes.

Su arquitectura es una auténtica acumulación de épocas. El origen medieval todavía se aprecia en sus gruesos muros, torres y elementos defensivos, mientras que las sucesivas remodelaciones incorporaron características de diferentes periodos de la arquitectura inglesa. El resultado es un edificio en el que conviven el carácter de una antigua fortaleza con el aspecto más confortable de una residencia aristocrática.

En el interior, la historia de la familia se despliega en las distintas habitaciones y colecciones. Retratos, muebles, objetos decorativos y obras de arte forman parte de un patrimonio reunido durante generaciones. Entre sus espacios destaca la biblioteca, además de varias estancias históricas que permiten observar cómo vivía una de las grandes familias de la aristocracia inglesa.

El castillo está rodeado por una extensa propiedad. Jardines, bosques, zonas de cultivo, pastos y un parque de ciervos forman parte de una finca de alrededor de 1.500 hectáreas. Su ubicación junto al estuario del Exe proporciona además algunas de las vistas más características de Powderham. En la actualidad, la propiedad combina su función de residencia familiar con la actividad turística y cultural, y acoge conciertos, festivales, celebraciones y otros acontecimientos abiertos al público.

Charles Courtenay, el heredero inesperado

En este escenario histórico vive Charles Peregrine Courtenay, nacido en 1975 y formado como abogado. Es el actual 19º conde de Devon y asumió el título y la propiedad familiar en 2015, después de la muerte de su padre, Hugh Courtenay.

Su historia familiar contiene el origen de su actual reivindicación. Charles tenía tres hermanas mayores, pero fue él quien heredó el título y la propiedad porque era el único hijo varón. El sistema de sucesión aplicado a los títulos nobiliarios tradicionales daba prioridad a los hombres frente a sus hermanas, incluso cuando estas eran mayores.

La propiedad que recibió no era solamente un título. Con él llegó también Powderham y una enorme finca que requiere importantes recursos para su conservación y mantenimiento. El castillo recibe visitantes y funciona también como escenario de actividades culturales, mientras la familia continúa viviendo en parte de sus dependencias.

La paradoja de Courtenay está precisamente ahí: él es beneficiario directo de la norma que ahora pretende cambiar. Considera que la primogenitura masculina pertenece a una época en la que las mujeres tenían muchos menos derechos patrimoniales y que resulta difícil justificar su permanencia en la sociedad actual.

Una lucha por la igualdad en la aristocracia

Courtenay ha defendido públicamente que las mujeres deberían poder heredar títulos y propiedades nobiliarias en las mismas condiciones que los hombres. Su propuesta busca sustituir la tradicional preferencia masculina por un sistema de primogenitura neutral, en el que la sucesión corresponda al hijo mayor independientemente de su sexo.

El precedente más evidente está en la propia monarquía británica. En 2013 se modificaron las reglas de sucesión a la Corona para acabar con la prioridad de los varones sobre sus hermanas mayores. Gracias a ese cambio, una futura hija primogénita de un heredero de la Corona no perdería su posición sucesoria simplemente por tener un hermano menor.

Courtenay ha intentado trasladar ese principio al ámbito de la nobleza. Su argumento es que no puede hablarse de igualdad entre hombres y mujeres mientras determinadas propiedades y títulos continúen transmitiéndose preferentemente por línea masculina.

Su reivindicación coincidió además con otra transformación histórica de la aristocracia británica. En 2026, la reforma de la Cámara de los Lores puso fin al derecho de los pares hereditarios a conservar automáticamente sus escaños en Westminster. Courtenay perdió así su posición parlamentaria, después de haber formado parte del grupo de aristócratas que todavía mantenían representación hereditaria en la Cámara alta.

Mientras tanto, las actuales reglas sucesorias siguen teniendo una consecuencia directa en su propia familia: su hijo Jack está llamado a heredar el título de conde de Devon y Powderham Castle, aunque tiene una hermana mayor, Joscelyn. Courtenay ha utilizado precisamente esta situación familiar para explicar por qué considera necesario modificar el sistema de sucesión.