Mabel de Holanda, la princesa discreta que convirtió una inversión tecnológica en una fortuna de 800 millones de euros

Hay princesas que nacen destinadas a ocupar un lugar en la historia y otras que, con inteligencia, discreción y una extraordinaria capacidad de reinventarse, consiguen escribir su propio capítulo. Mabel de Holanda es una de ellas. La viuda del príncipe Friso de Orange-Nassau, cuñada del rey Guillermo Alejandro y cercana a la reina Máxima, se ha convertido en una de las figuras más fascinantes de la realeza europea.

Lejos de buscar protagonismo y acostumbrada a mantenerse en un segundo plano, Mabel ha construido un imperio económico que la sitúa entre las grandes fortunas de los Países Bajos. Su patrimonio, estimado en alrededor de 800 millones de euros, la convierte en una de las royals más ricas de Europa y en una mujer cuyo perfil combina elegancia aristocrática, compromiso social y una sorprendente visión para los negocios. Algunos medios neerlandeses han llegado a compararla con la Bill Gates de la realeza, no por su estilo de vida, sino por su capacidad para detectar oportunidades en sectores de futuro, especialmente en el ámbito tecnológico.

Una vida marcada por el amor, la tragedia y la fortaleza

La historia de Mabel no ha sido un camino sencillo. Detrás de su imagen serena existe una vida marcada por grandes pérdidas. Cuando tenía sólo nueve años perdió a su padre, una experiencia que dejó una profunda huella en su infancia. Décadas después afrontaría uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de su marido, el príncipe Friso.

El hermano del actual monarca holandés sufrió un grave accidente mientras esquiaba en Austria en 2012. Tras quedar atrapado bajo la nieve y permanecer durante meses en coma debido a las lesiones neurológicas, Friso falleció en 2013, dejando a Mabel viuda con apenas 45 años y al frente de su familia junto a sus dos hijas, Luana y Zaria.

A pesar del enorme dolor, la princesa encontró la fuerza para seguir adelante y mantener vivo el legado de su esposo. Cada año vuelve a aparecer en la agenda pública para entregar, junto a la princesa Beatriz, el Premio Príncipe Friso de Ingeniería, un reconocimiento que honra la memoria de quien fuera uno de los miembros más queridos de la familia real holandesa.

El amor que hizo renunciar a un príncipe a sus derechos dinásticos

La historia de amor entre Mabel y Friso fue intensa desde el principio. Cuando comenzaron su relación, la Casa Real neerlandesa expresó sus reservas debido a algunos episodios del pasado de Mabel, pero la pareja decidió defender su compromiso.En 2004 celebraron su boda en Delft y protagonizaron una decisión poco habitual dentro de la realeza: el príncipe Friso renunció a sus derechos sucesorios para poder casarse con la mujer que había elegido. Juntos llevaron una vida relativamente discreta en Londres, alejados del exceso de exposición pública y centrados en su familia y sus proyectos solidarios.

La fortuna de Mabel: de una herencia familiar a un éxito financiero

Más allá de su título, Mabel siempre ha demostrado tener una personalidad independiente. Formada en Economía y Ciencias Políticas, trabajó en organizaciones internacionales y desarrolló una reconocida trayectoria como defensora de los derechos humanos y la igualdad. Sin embargo, otro aspecto de su vida ha despertado una enorme curiosidad: su extraordinario talento para las inversiones.

Tras la muerte de Friso, Mabel recibió un importante patrimonio que supo gestionar con inteligencia. Una de sus grandes apuestas fue Adyen, una compañía tecnológica neerlandesa especializada en pagos digitales, cuyo crecimiento en bolsa multiplicó el valor de las participaciones familiares. Gracias a esta inversión, la princesa consiguió aumentar considerablemente su fortuna hasta convertirse en una de las cien personas más ricas de Holanda. En los momentos de mayor valoración bursátil, su patrimonio llegó incluso a superar los 1.000 millones de euros, aunque las fluctuaciones del mercado han reducido posteriormente esa cifra.

Hoy, con una riqueza estimada cercana a los 800 millones de euros, Mabel ocupa un lugar excepcional: el de una princesa que no sólo heredó una posición privilegiada, sino que supo hacerla crecer.

A diferencia de otras figuras reales, Mabel de Holanda ha elegido la discreción como su mayor seña de identidad. No busca titulares ni grandes exhibiciones, pero su influencia se extiende mucho más allá de los palacios. Continúa vinculada a causas humanitarias, trabaja por la igualdad y la protección de colectivos vulnerables y mantiene una relación cercana con la familia real holandesa, especialmente con la princesa Beatriz y la reina Máxima.