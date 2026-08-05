La Familia Real, al completo, en Marivent: repasa todas las imágenes de la recepción
En imágenes: los momentos más destacados de la recepción de la Familia Real en Marivent
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Los jardines del Palacio de Marivent han vuelto a convertirse este martes en el escenario de una de las citas más esperadas del verano para la Familia Real. Los reyes Felipe VI y Letizia han presidido la tradicional recepción a una amplia representación de la sociedad balear, un encuentro que cada año reúne a autoridades, instituciones y personalidades de distintos ámbitos con motivo de su estancia estival en Mallorca.
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