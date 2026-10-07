Miguel Bernardeau se queja en TVE sobre su desnudo integral en ‘La bola negra’: «Me molesta»

El primer invitado de ‘Al cielo con ella’ en TVE este miércoles 6 de octubre ha sido Miguel Bernardeau, protagonista de La bola negra, que ha estado el espacio de La 1 en uno de los momentos más especiales de su carrera, tras el éxito de taquilla de la película y su selección para representar a España en los Oscar. El actor, uno de los rostros más reconocidos de su generación, ha hablado de su trabajo en la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo. Henar ha repasado con él su viaje de ídolo adolescente, tras cuatro temporadas en Élite, a trabajos como Querer o La fiera, demostrando que hay vida actoral más allá de las fiestas y uniformes de instituto.

La bola negra es todo un fenómeno social. Ya han sido más de dos millones de personas las que han acudido al cine desde el estreno de una película que promete hacer una carrera de premios internacionales histórica para el cine español,

Miguel Bernardeau ha acudido este miércoles como invitado de Al cielo con ella. El actor interpreta en la película de los Javis a Rafael Rodríguez Rapún, el último amante de Federico García Lorca antes de que le asesinaran.

«Hacía mucho tiempo que no se quedaba pensando tanto en una película después de verla. Me encantó», ha dicho Bernardeu, además de admitir que había ido al cine el día anterior a ver la película y que se sorprendió ante el aplauso del público. «Siento que la película tiene eco en nosotros, la gente joven va al cine, habla de Federico, cuenta con tres personajes homosexuales y protagonistas, es antibelicista, remueve, toca un tema histórico, pero es actual», ha confesado el actor.

Hay una escena en la película en la que Berdandeu muestra sus partes íntimas y la presentadora de Al cielo con ella le ha preguntado si se ha utilizado alguna «prótesis» en la película. El actor ha dicho, en un primer momento, que «no», pero luego ha aclarado que «sí», que cuando aparece con heridas había «prótesis».

El intérprete también ha explicado que le “molesta un poco” que le pregunten de forma tan generalizada por si han utilizado “prótesis” porque hay “un gran trabajo en la película” como para que la gran incógnita se centre en eso.