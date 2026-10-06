‘La bola negra’ sigue imparable en la taquilla española y va directa a superar a ‘Torrente presidente’: ya la han visto más de 2 millones de espectadores

La bola negra no es un simple capricho de la crítica, ni un soliloquio artístico de esos que solo encuentran vítores en los festivales. La película de Los Javis también fluye como un éxito comercial para los espectadores españoles, hasta el punto de ser testigos de cómo, en su segundo fin de semana, la cinta ha recaudado incluso más que en su estreno, celebrado el pasado 25 de septiembre. El drama que adapta la obra de teatro de Alberto Conejero, a partir de una idea inacabada de Federico García Lorca, ya ha sido visto por más de dos millones de espectadores.

No es algo que ocurra con asiduidad y, en cierta medida, supone su confirmación de fenómeno cinematográfico. La bola negra cosechó en su primer día en los cines 1,4 millones de euros, rozando los 5 millones en el fin de semana del estreno y, hace pocos días, el largometraje superó dichas cifras, ingresando 5,7 millones según los datos de Rentrak Spain. El límite de la producción parece incalculable, sobre todo con las expectativas generadas a través del boca a boca y su impacto mediático, el cual mira directamente a la alfombra roja de Hollywood. Por el camino, a Ambrossi y Calvo les espera una buena cantidad de nominaciones en los Goya, tras recoger el Premio del Público en el Festival de San Sebastián y en el Festival de Toronto (TIFF), aparte de su paso triunfal por Cannes, donde los cineastas lograron el premio a la Mejor dirección. Pero, ¿cuál será finalmente el techo de la cinta protagonizada por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau y Carlos González?

‘La bola negra’ podría superar a ‘Torrente presidente’

Muchos los acusaban de que no iba a ser un producto audiovisual rentable. Sin embargo, La bola negra ya roza su propia partida presupuestaria y ya ha reunido 14,9 millones de euros. El incremento de espectadores y su visión de mercado en el extranjero invitan a pensar que el trabajo de Los Javis batirá los récords de Torrente presidente. El filme de Santiago Segura cosechó más de 30 millones de dólares, colándose en el top 5 de los largometrajes patrios con mayor recaudación de la historia.

Si los números continúan en este sentido ascendente, la previsión podría incluso superar los 40 millones de euros, rondando los 50 millones y pudiendo adelantar a Lo imposible en el top 2 del ranking. Más complicado será batir los datos de Ocho apellidos vascos. La película de 2024 de Emilio Martínez -Lazaro ostenta el Olimpo de la recaudación patria, con 56 millones de euros. En España, La bola negra está teniendo más espectadores que otras opciones estadounidenses como En el corazón de la bestia de Brad Pitt o Verity de Anne Hathaway.

¿De qué trata ‘La bola negra’?

La película de Los Javis repasa las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias ligadas al deseo, el dolor, la sexualidad y la herencia.

Tendremos que esperar al 22 de enero para saber si La bola negra logra el gran despliegue de nominaciones en los Oscar 2027 que se espera de ella.