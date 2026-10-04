Los Javis mandan su apoyo a la acampada de Sol desde el lujoso Beverly Hills: «De ese lado siempre vamos a estar»

Los Javis están viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera. Javier Calvo y Javier Ambrossi han conseguido que La bola negra, la cual ha superado los seis millones en taquilla, traspase fronteras y se convierta en una de las grandes apuestas del cine español de cara a los Oscar. Ahora, mientras continúan con su agenda profesional en Los Ángeles, la pareja de directores ha lanzado un mensaje por la acampada que está sucediendo en la Puerta del Sol y lo han hecho desde el lujoso Beverly Hills.

Durante una entrevista, ambos han mostrado su apoyo a la acampada instalada en plena Puerta del Sol. Desde que comenzó el asentamiento, diferentes rostros conocidos se han acercado hasta el centro de la capital para mostrar su respaldo a quienes participan en las reivindicaciones. Los Javis, sin embargo, se encuentran a miles de kilómetros y han tenido que trasladar su mensaje desde Estados Unidos.

La acampada comenzó el pasado sábado después del desahucio de una mujer de 87 años, Maricarmen, y continúa en el corazón de Madrid en medio de diferentes reivindicaciones y peticiones de reformas. Una situación que ha generado una importante movilización y que ha contado con el respaldo de otros personajes como Aitana Sánchez-Gijón o Pedro Almodóvar. Una presencia que a muchos no les ha gustado.

Javier Calvo ha reconocido que le habría gustado poder estar presente junto a las personas que permanecen en la Puerta del Sol. «Me encantaría estar ahí con ellos, toda la gente que yo quiero y que conozco está ahí peleando», aseguró el director durante la entrevista. Calvo y Ambrossi han convertido en los últimos años su presencia pública en algo beneficioso y también han mostrado en numerosas ocasiones su compromiso con diferentes causas sociales. Algo curioso en este caso, puesto que ambos siguen engrosando su patrimonio a través de su sociedad, además de ser multipropietarios.

Javier Ambrossi también quiso pronunciarse y puso el foco en la juventud española y su implicación en las reivindicaciones. «Creo que la juventud de España siempre demuestra compromiso, y de ese lado siempre vamos a estar», aseguró el director. Sus palabras llegan, además, en un momento especialmente importante para ambos.

Los directores recibieron este viernes el premio a la dirección de la Critics Choice Association durante la sexta edición de la Celebración del Cine y la Televisión. El evento reconoce el trabajo de profesionales de la comunidad hispana y latina dentro de la industria del entretenimiento y ha servido para poner nuevamente en valor el trabajo de Calvo y Ambrossi. El galardón se suma al recorrido que está teniendo La bola negra, que se ha convertido en uno de los grandes proyectos de la pareja y que ahora afronta su camino internacional con la mirada puesta en Hollywood.