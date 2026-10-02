Los Javis revelan cómo consiguieron que Glenn Close actuara en ‘La bola negra’: «Me dijo pues llámala»

La bola negra va camino de convertirse en la película española con más nominaciones en la alfombra roja. Un récord que actualmente mantiene El laberinto del fauno (seis consideraciones y tres premios de la Academia) y que no conoceremos hasta el próximo 21 de enero, cuando los encargados de entregar las estatuillas doradas den la lista definitiva de una competencia que se resolverá el 14 de marzo, cuando comience de forma oficial la gala de los Oscar 2027. El trabajo de Los Javis posee grandes secuencias y un desempeño artístico apabullante, aunque a muchos lo que más les ha llamado la atención es la presencia de una artista internacional en el reparto como Glenn Close. Pero, ¿cómo consiguieron los directores la participación en la cinta de una actriz ocho veces nominada en los Oscar?

La colaboración entre el tándem formado por Javier Ambrossi y Javier Calvo con la intérprete de Atracción fatal (1987) viene de lejos. Tal y como relataba Ambrossi en una reciente entrevista, Close se puso en contacto con ellos vía mail para felicitarles por la miniserie de La mesías (disponible en Movistar Plus), firmando la misiva online simplemente con sus iniciales, G.C. Al principio, el mayor del dúo no entendía nada, pero leyó el PDF adjuntado y de la emoción tuvo que despertar a Calvo. La admiración por la leyenda de Hollywood despertó el entusiasmo de ambos y, tras iniciar una relación epistolar, terminaron viajando a la casa de la estrella en Estados Unidos.

Glenn Close tenía un encargo para Los Javis, pero estos se negaron: adaptar el musical ‘Sunset Boulevard’

Tomando algo en casa de Close, Los Javis revelaron que el motivo de la invitación no era otro que, aparte de conocerse, invitarles a dirigir una adaptación del musical Sunset Boulevard, la cual es a su vez una versión teatral del clásico de Billy Wilder, El crepúsculo de los dioses (1950).

Sin embargo, terminaron rechazando el proyecto, pues, conforme le decía Calvo a Fotogramas, «No podemos hacer un remake de Billy Wilder. Va en contra de mi religión; no podemos mejorar esa película».

A pesar del desencuentro profesional, los jóvenes cineastas y la consagrada actriz siguieron manteniendo el contacto. La idea de una colaboración todavía permanecía latente, hasta que Ambrossi y Calvo reescribieron un personaje secundario de La bola negra que en principio iba a ser un hombre. A Ambrossi la idea no terminaba de encajarle del todo, hasta que pensó en Close y Calvo lo tuvo claro: «Pues llámala», decía en el programa de La Script. Close aceptó con un requisito indispensable: debía rodar sus escenas con un papel íntegramente en castellano.

Así es como se forjó la encarnación de Close como Isabelle Durand, la historiadora experta en Lorca que es clave para comprender el manuscrito perdido de Federico García Lorca, ‘La bola negra’.

¿De qué trata ‘La bola negra’? ¿Quién más aparece en el reparto?

A partir de la obra de teatro de Alberto Conejero y teniendo como punto inicial una de las ideas inacabadas de Federico García Lorca, La bola negra retrata la vida de tres hombres en tres épocas distintas, íntimamente marcadas por la sexualidad, el deseo, el dolor y la herencia.

La cinta está protagonizada por Guirarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González y Milo Quifes. También aparecen Penélope Cruz, Lola Dueñas, Antonio de la Torre y Albert Pla, entre otros.

La bola negra ya está disponible en cines.