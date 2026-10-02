Una experta en cuidado de uñas revela el sencillo truco que utiliza para conseguir uñas más fuertes y resistentes: «Uso Vicks VapoRub»

Las manos son una de las partes del cuerpo que más utilizamos a diario y, al mismo tiempo, una de las que más están expuestas a factores que pueden afectar su apariencia. El frío, el agua, los productos de limpieza y el uso constante de las manos pueden hacer que la piel se reseque y que las uñas se vuelvan débiles, quebradizas o se descamen. Hay un truco de cuidado de uñas que se ha hecho viral.

Mantener una buena rutina de cuidado de manos también implica prestar atención a las uñas. Unas uñas fuertes no solo lucen más saludables, sino que también permiten que crezcan con mayor facilidad y se mantengan bonitas durante más tiempo. Según Illinois Dermatology Institute la fragilidad de las uñas suele reflejar factores subyacentes como la exposición frecuente al agua, deficiencias nutricionales o cambios naturales propios de la edad.

El truco para el cuidado de las uñas

Cuidar las uñas requiere constancia y algunos hábitos sencillos que pueden incorporarse fácilmente a la rutina diaria. Aunque el crecimiento de las uñas depende en buena medida de factores individuales, mantenerlas bien hidratadas, protegerlas de agresiones externas y aportar al organismo los nutrientes que necesita puede favorecer su aspecto y resistencia.

Además, algunos errores cotidianos, como utilizarlas para abrir objetos, mantenerlas constantemente húmedas o retirar las cutículas de manera agresiva, pueden contribuir a que se rompan con mayor facilidad. Si buscas hacer crecer las uñas y fortalecerlas, existen diferentes trucos y cuidados que pueden ayudarte a mantenerlas más resistentes, cuidadas y saludables.

Trucos para fortalecer las uñas

Mantén las uñas bien hidratadas

La hidratación es uno de los aspectos fundamentales para evitar que las uñas se resequen y se quiebren. Al igual que la piel de las manos, las uñas y las cutículas necesitan cuidados constantes, especialmente durante los meses fríos o cuando existe una exposición frecuente al agua. La cuenta de Tik Tok Hacks Juliana&Jairo asegura que un método común consiste en aplicar un producto o mezcla que ayude a hidratar la uña y reforzar su estructura.

Aplica diariamente una crema hidratante en las manos y presta especial atención a la zona de las cutículas. También puedes utilizar aceites específicos para uñas y cutículas para mantenerlas flexibles y reducir la sequedad.

En concreto, usa y aplica Vicks Vaporub, algo que realmente nadie hubiera pensado, que, aunque no hay nada demostrado ni probado con que sea mejor, se destaca por su hidratación y brillo.

Protege tus manos del agua y los productos de limpieza

El contacto frecuente con agua y productos de limpieza puede favorecer la sequedad de las uñas y de la piel que las rodea. Para protegerlas, utiliza guantes cuando realices tareas domésticas que impliquen detergentes, lejía u otros productos químicos.

También es recomendable secar bien las manos después de lavarlas, prestando atención a la zona alrededor de las uñas.

Lima las uñas correctamente

Una buena técnica de limado puede ayudar a prevenir que las uñas se enganchen y terminen rompiéndose. Utiliza una lima adecuada y realiza movimientos suaves, evitando limar de manera demasiado agresiva.

Mantener una forma uniforme también puede reducir las posibilidades de que las uñas sufran golpes o se enganchen con la ropa. Si quieres hacer crecer las uñas, no es necesario cortarlas constantemente: basta con eliminar las zonas dañadas y mantener los bordes cuidados.

Cuida las cutículas

Las cutículas cumplen una función protectora, ya que ayudan a evitar que bacterias y otros agentes externos entren en la zona donde nace la uña. Por ello, es preferible no cortarlas de forma excesiva.

En lugar de eliminarlas agresivamente, puedes mantenerlas hidratadas y, después de una ducha o baño, empujarlas suavemente con un instrumento adecuado si es necesario. Un cuidado delicado ayudará a conservar la zona en mejores condiciones.

Lleva una alimentación equilibrada

La alimentación también forma parte del cuidado de las uñas. Para mantenerlas fuertes, es importante seguir una dieta variada que aporte proteínas, vitaminas y minerales.

Incluye alimentos como huevos, pescado, legumbres, frutos secos, semillas, frutas, verduras y cereales integrales. Una alimentación equilibrada proporciona nutrientes necesarios para el mantenimiento normal de tejidos como las uñas.

Si notas cambios importantes, fragilidad persistente o un crecimiento anormal de las uñas, conviene consultar con un profesional sanitario antes de tomar suplementos por cuenta propia.

Déjalas descansar y mantenlas limpias

Mantener una buena higiene es esencial para cuidar las uñas. Límpialas con suavidad y evita acumular suciedad debajo de ellas utilizando objetos puntiagudos, ya que pueden provocar pequeñas lesiones.

Si utilizas esmalte habitualmente, puedes alternar periodos de manicura con momentos en los que las uñas permanezcan sin productos. Esto también permite observar cualquier cambio en su color, textura o aspecto.

Consejos para hacer crecer y fortalecer las uñas