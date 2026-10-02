El BOE confirma el giro en las nóminas en 2027: vas a cobrar menos con el nuevo recorte que entra en vigor el 1 de enero

Cada año suele comenzar con cambios relacionados con impuestos, tarifas o gastos generales y, en el caso de los trabajadores, parece que las nóminas van a tener un aumento en 2027, pero no precisamente en lo que respecta al salario. El Real Decreto-ley 2/2023, publicado en el BOE y que recoge distintas medidas relacionadas con el sistema público de pensiones, establece que en enero volverá a subir la aportación correspondiente al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Puede que muchos trabajadores ni siquiera sepan qué es el MEI, a pesar de que ya aparece en sus nóminas o no entiendan exactamente el porqué de una aportación para las pensiones. En concreto, se trata de una cotización que comenzó a aplicarse en 2023 y que se reparte entre la empresa y el empleado, aunque es la primera la que asume la mayor parte. El problema es que su porcentaje va aumentando de forma progresiva y en 2027 volverá a hacerlo. Para el trabajador será una diferencia pequeña, pero suficiente para que, si el resto de conceptos no cambia, cobre algo menos a final de mes.

El cambio que llegará a las nóminas en enero de 2027

Para entender qué va a cambiar el próximo año hay que fijarse primero en lo que se está pagando ahora. Durante 2026, el MEI supone un 0,90% de la base de cotización, pero eso no quiere decir que todo ese porcentaje salga del sueldo del trabajador. La empresa aporta la mayor parte con un 0,75%, por lo que a los trabajadores les correspondeel resto, es decir un 0,15%. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2027, el porcentaje total subirá hasta el 1%: un 0,83% correrá a cargo de la empresa y un 0,17% irá a cargo del trabajador.

La subida para el empleado es, por tanto, de 0,02 puntos porcentuales. Vista así puede parecer prácticamente insignificante y, de hecho, en una nómina normal estamos hablando de unos pocos céntimos más al mes. Sin embargo, supone una nueva subida de las cotizaciones y se notará en el dinero que finalmente llega a la cuenta bancaria. Eso sí, conviene aclarar que no se reduce el salario bruto. Lo que aumenta es la cantidad que se descuenta para la Seguridad Social por este concepto.

Cuánto te van a descontar de más

No hay una cifra que sirva para todo el mundo, ya que el MEI se calcula a partir de la base de cotización. Pero unos ejemplos permiten hacerse una idea bastante clara. Con una base mensual de 1.500 euros, en 2026 corresponden al trabajador 2,25 euros por el MEI. En 2027 serán 2,55 euros, por lo que pagará 30 céntimos más al mes. Si la base es de 2.000 euros, se pasa de 3 euros a 3,40 euros mensuales, mientras que para una base de 2.500 euros el incremento será de 50 céntimos. Con 3.000 euros, la diferencia entre un año y otro alcanza los 60 céntimos mensuales. No parece demasiado y, desde luego, esta subida por sí sola no va a provocar una gran diferencia entre una nómina y otra, pero se suma al resto de cotizaciones que ya soporta el trabajador.

También hay que tener en cuenta que cobrar unos céntimos menos por el MEI no significa necesariamente que la nómina total de enero de 2027 vaya a ser inferior a la de 2026. Puede haber una subida de sueldo, cambios en la retención del IRPF o cualquier otra circunstancia que modifique el resultado final. Lo que si está claro que va a pasar es que, si comparamos dos nóminas exactamente iguales, es que la aportación del trabajador al MEI será mayor y, por tanto, quedará algo menos de salario neto.

Por qué se cobra el Mecanismo de Equidad Intergeneracional

El MEI se introdujo para reforzar los recursos con los que contará la Seguridad Social durante los próximos años, en los que España tendrá que afrontar la jubilación de buena parte de la generación del baby boom. El dinero recaudado a través de esta cotización se destina al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido popularmente como la hucha de las pensiones.

Además, la subida de 2027 no será la última. El calendario que aparece en el Real Decreto-ley 2/2023 ya establece cuánto aumentará en los años siguientes. En 2028 el porcentaje conjunto será del 1,10%, del que la empresa pagará un 0,92% y el trabajador un 0,18%. En 2029 llegará al 1,20%, repartido entre el 1% de la empresa y el 0,20% del empleado. Y a partir de 2030, y de acuerdo con el calendario actualmente establecido, el porcentaje se mantendrá en ese 1,20% hasta 2050. Por tanto, lo que sucederá el próximo 1 de enero no es una medida nueva aprobada específicamente para 2027, sino otro de los incrementos que ya estaban previstos cuando se reformó este mecanismo.

Para quienes revisen su primera nómina del año y encuentren una pequeña diferencia, el MEI puede ser una de las razones. La cantidad adicional que asumirá cada trabajador será reducida, pero enero de 2027 traerá otro aumento de esta cotización y no será el último.