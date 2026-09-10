La tecnología aplicada a los RR.HH avanza a pasos agigantados y desde Payfit han anunciado un importante giro en su modelo de negocio en pro de evolucionar al mismo ritmo.

Tras una década de trayectoria, en la que ha dado servicio a 22.000 empresas en España, Francia y Reino Unido, la compañía ha reenfocado su propuesta de valor. Payfit pasa de ser únicamente un software de gestión para convertirse en un servicio de nómina y RR.HH potenciado por la Inteligencia Artificial, pero siempre respaldado por un equipo humano experto. Esta evolución ha venido acompañada de una nueva identidad de la marca que refleja su crecimiento.

La compañía, que gestiona más de 2 millones de nóminas al año equivalentes a 12.500 millones de euros en salarios, apuesta por el trabajo conjunto de la IA y la experiencia humana mediante la implicación de 2.000 expertos en nóminas. Payfit AI no solo garantiza el cumplimiento normativo, sino que integra las nóminas y los conocimientos de RR.HH. de cada empresa en una única plataforma, pudiendo dar respuestas inmediatas a los empleados para ayudarles con sus gestiones diarias.

En este nuevo modelo de trabajo los clientes deciden su nivel de implicación en cada proceso, pudiendo adaptar el servicio a medida que aumenta su confianza y sus necesidades. La gestión de nóminas sigue siendo la especialidad de Payfit; sin embargo, integrará cuestiones como los seguros de salud, el equipamiento tecnológico y las colaboraciones externas para que puedan administrarse desde una misma plataforma, antes de finales de 2026.

Nueva identidad de Payfit

La evolución de Payfit ha venido marcada por la primera renovación de su identidad desde su creación en 2015. La nueva identidad, que se implementará de manera progresiva en España, Francia y Reino Unido, se basa en un sistema visual más sencillo, más expresivo y pensado para perdurar en el tiempo.

«Una marca debe evolucionar junto con la empresa a la que representa. Payfit ha cambiado mucho: nuestra oferta se ha ampliado y nuestro papel junto a las empresas también. Esta nueva identidad hace visible esa evolución y refleja cómo queremos acompañar a las empresas en su día a día: con más sencillez, confianza y autonomía», explica Marion de Robillard, directora de Marketing de Payfit.

El logo adopta una expresión sobria, moderna y cercana que permite a Payfit ser fácilmente reconocible. La tipografía, las ilustraciones y la fotografía refuerzan este enfoque más humano y editorial. La renovación de la imagen de Payfit es mucho más que un cambio; es el inicio de una gestión más clara, humana y que refleja el compromiso de un equipo experto preparado para acompañar a las empresas en cada paso.