Madrid extiende la IA a la Administración, la sanidad, la educación y las pymes con más de 64 millones de inversión

La Comunidad de Madrid extenderá la inteligencia artificial a la Administración regional, la sanidad pública, la educación y el tejido empresarial con una inversión que supera los 64 millones de euros. El grueso de esa cantidad, 50 millones, se destinará a la creación de una Factoría de IA, un centro de innovación en el que startups, empresas, instituciones y universidades desarrollarán soluciones aplicadas tanto a los servicios públicos como al tejido productivo madrileño.

A esa dotación se suman más de 14 millones de euros para proyectos que ayuden a las compañías de la región a adoptar esta tecnología y a desarrollar bases de datos, una línea que se completará con una plataforma pública de inteligencia artificial. El Gobierno regional pondrá en marcha además un programa específico para impulsar la implantación de la IA en la empresa familiar, especialmente en las pymes, acompañado de una estrategia basada en la soberanía del dato para garantizar su control, protección y uso adecuado.

En el ámbito administrativo, el Ejecutivo autonómico incorporará asistentes de inteligencia artificial para simplificar los trámites que realizan las familias, como la solicitud de ayudas, becas, carnés, autorizaciones y licencias. La medida forma parte del proyecto EficiencIA, que según los datos del Gobierno regional ya está ahorrando 200.000 horas anuales a los ciudadanos. La plataforma Cuenta Digital sumará 30 agentes de IA que guiarán las solicitudes paso a paso, resolverán dudas y anticiparán la documentación necesaria, con el objetivo de reducir a una media de un minuto el tiempo de cada gestión.

La Administración regional aplicará también estas herramientas a su propio funcionamiento: incorporará soluciones de IA generativa al puesto de trabajo digital de los empleados públicos para reducir cargas administrativas y agilizar la atención al ciudadano.

Sanidad y aulas

En la sanidad, la Comunidad de Madrid desplegará varios proyectos con inteligencia artificial para anticipar enfermedades crónicas y personalizar la atención. El sistema CRON-IA funcionará como un radar digital capaz de identificar de forma temprana posibles alteraciones en los datos de cerca de dos millones de personas monitorizadas con patologías crónicas, entre ellas hipertensión, diabetes, EPOC, insuficiencia cardiaca o deterioro cognitivo. El proyecto Personaliz@ ampliará el seguimiento remoto de los pacientes hospitalizados en su domicilio, mientras que PREVEN-IA incorporará gemelos digitales que integrarán información clínica, genómica, analítica y de imagen médica para simular escenarios terapéuticos bajo supervisión profesional.

En el terreno educativo, la plataforma EducaMadrid sumará capacidades de inteligencia artificial para que docentes y alumnos puedan utilizar estas herramientas dentro del ecosistema digital de la Comunidad.

Todas estas actuaciones se integrarán en el Plan Estratégico Regional de Inteligencia Artificial, que será aprobado este año y que fijará la hoja de ruta para incorporar la tecnología a los distintos ámbitos de competencia autonómica. La Comunidad de Madrid ya ha creado la Oficina de Impulso a la IA y ha dado luz verde a la Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial (LADIA), que inicia ahora su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid y que establecerá el marco de desarrollo y utilización de estas tecnologías en la región con criterios de seguridad y garantías para los ciudadanos.