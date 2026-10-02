Eduardo Inda adelantó en ‘Horizonte’ el no de Junts a los decretos de Sánchez

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, contó en el programa Horizonte de Cuatro la noticia que había adelantado OKDIARIO sobre el «no» de Junts a los dos decretazos de vivienda que el Gobierno de Pedro Sánchez esperaba aprobar en el Congreso de los Diputados. La formación independentista ha confirmado la noche de este jueves la información que Eduardo Inda había revelado en primicia en el programa de Iker Jiménez.

«Junts va a votar el viernes no a los dos decretos», aseguró el periodista en el programa de Cuatro. «No se van a aprobar ni el decreto Mari ni el decreto Carmen», dijo Inda durante la retransmisión.

«Lo que dice Junts es: ‘Nosotros les mandamos la semana pasada un borrador y han metido cuatro pinceladas, pero nosotros queremos que se meta íntegro’», informó Inda sobre los motivos de la formación para tumbar los decretos del Gobierno.

Junts, tras una reunión celebrada la tarde de este jueves, ha decidido que sus siete diputados no apoyarán los dos decretazos del Gobierno de Pedro Sánchez sobre vivienda. La formación independentista asegura que pedirá «la retirada» del decreto y que el Ejecutivo elabore «inmediatamente un nuevo texto» que revierta la «grave situación de la vivienda».

Desde Juns han señalado su preocupación por los dos decretos de vivienda que promueve el Ejecutivo porque «muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario» al deseado: «Reducirán la oferta de viviendas de alquiler, incrementarán los precios y dificultarán aún más el acceso a la vivienda de las personas con menor capacidad económica».

La formación de Carles Puigdemont ha señalado también que con los textos actuales no se consigue frenar a los fondos buitre. «Estas entidades podrán seguir adquiriendo viviendas y promoviendo desahucios de inquilinos vulnerables», señala Junts en su comunicado tras la reunión.