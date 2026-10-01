La cancelación de trenes preventiva en Valencia por la alerta roja siembra el desconcierto «Ya no sabemos qué hacer»

La cancelación preventiva de trenes de larga, corta y media distancia en Valencia por la alerta roja ha terminado por sembrar el desconcierto entre los viajeros, que han elevado sus quejas a las redes sociales criticando la falta de previsión del gobierno y su delegada en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. En este último caso, a través de las redes sociales y en respuesta a una publicación de la propia Bernabé. Desde la mañana de este jueves se conocía la decisión de que la alerta naranja pasara a roja a las 18:00 horas. Pero el aviso de cancelación de Renfe ha llegado más tarde, sin tiempo para que cada pasajero rehiciera sus viajes.

El primer Es-Alert ha entrado en los teléfonos móviles de los valencianos a las 10:02 horas de este jueves. En él, ya se advertía de las alertas meteorológicas de nivel rojo por lluvias en el interior norte y litorales de Valencia: «Existe una situación de peligro extraordinario». Y se manifestaba claramente, de un modo directo, la activación del nivel rojo a las 18:00 horas. Es decir, Emergencias anunciaba con ocho horas de antelación la activación del nivel rojo.

Sin embargo, el correo con el comunicado en que informaba de las cancelaciones de los trenes a partir de las 18:00 horas de este jueves se ha producido a las 17:22 horas del mismo día, casi siete horas y media después del Es Alert de Emergencias que informaba de la activación del nivel rojo a las 18:00 horas. Algunos viajeros, con los que ha podido hablar OKDIARIO, han recibido el mensaje de cancelación algo antes de las 16:50 horas.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha subido una publicación a su perfil de X advirtiendo de una «información importante para los usuarios de Renfe» a las 17:36. Todo ello ha sembrado un tremendo desconcierto, como lo evidencia el relato de tres jóvenes que debían tomar el tren de regreso de Valencia a Albacete esta misma tarde y que, tras la cancelación, han vivido una larga desazón, como ha expresado a OKDIARIO una de ellas, Itziar, en la Estación del Norte de Valencia. Su testimonio es el que se reproduce en el vídeo que ilustra esta información.

Itziar ha revelado a OKDIARIO que: «Nos han cancelado el tren de las 16:50, cuando en ese momento no había ningún fenómeno meteorológico que pudiese impedir el viaje. Hemos ido a intentar coger un bus. Y, cuando estábamos en la estación de autobuses, nos ha llegado un mensaje de Renfe a las 18:10 que decía que nuestro tren, al final, sí circulaba».

Tras recibir ese mensaje de Renfe, según relata Itziar: «Nos hemos tenido que venir otra vez mis amigas y yo corriendo (a la Estación del Norte de Valencia). Hemos llegado. En las pantallas ponía que salía a las 18:50 el tren. Eran las 18:45 y el tren ya no estaba. Se había ido».

Con todo ello, a las 19:13 horas de este jueves, las jóvenes seguían en la Estación del Norte de Valencia: «Estamos esperando a ver si el de las 20:20, que es otro tren que sale hacia Albacete, va a salir o no. No sabemos. Es la única opción que nos queda para volvernos a nuestra ciudad y no nos dan información ninguna. Nadie sabe nada. Ya no sabemos qué hacer. Por activa o pasiva, todas nos tenemos que volver a Albacete. Mañana, habrá más lluvias y no habrá más opciones».

Los problemas y el desconcierto también se producían en un grupo de viajeros, una mujer de ese grupo, que había iniciado su periplo en Jaén y cuyo destino era Tarragona esta misma tarde. Sin embargo, pasadas las 19:15 horas de este jueves, se encontraba en la Estación del Norte de Valencia sin saber si podría continuar su viaje o si tendría que pernoctar en Valencia.

Con ella, había un grupo de personas cargadas con maletas. «No nos han dado solución. Hay un señor que está llamando para saber qué solución nos dan. No tenemos hotel, porque el viaje era hasta Tarragona en el día de hoy. No nos han dicho si habrá más trenes, tampoco».