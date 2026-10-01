El testigo clave señala ante la juez a Marlaska, Saiz y Torres: Ceuta les pidió ayuda extraordinaria y nunca la recibió

Gonzalo Sanz, ex jefe de gabinete del dimitido delegado del Gobierno en Ceuta, ha declarado este jueves ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón que la ciudad pidió «acciones extraordinarias, inmediatas y conjuntas» a los ministerios de Fernando Grande-Marlaska, Elma Saiz y Ángel Víctor Torres. Según su testimonio, esa ayuda no llegó «ni antes, ni durante ni después» de la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio.

Esa ayuda ante los mensajes de socorro no llegaron y la frontera quedó abierta. El resultado, en palabras del testigo, «parecía Sarajevo», parecía una guerra.

Según fuentes judiciales de OKDIARIO, el testigo ha aportado además un dato hasta ahora desconocido: intercambió con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) 19 mensajes y una llamada. Unas comunicaciones de las que el Gobierno no había informado. El Gobierno de Pedro Sánchez las mantiene en secreto sin desclasificar como otros documentos que sí han visto la luz.

Las peticiones se han dirigido, según su relato, a tres frentes: la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente de Interior; la Secretaría de Estado de Migraciones, en el ministerio de Saiz; y la Secretaría de Estado de Política Territorial, en el de Torres. «No se paró en ningún momento de pedir ayuda», han resumido fuentes conocedoras de la declaración.

El testigo ha insistido en que «la situación fue muy distinta a otros años». Por eso, ha explicado, se reclamaron medidas fuera de lo ordinario, ya que «todo era extraordinario».

Sanz ha descrito también el ánimo en la Delegación esos días. El delegado le trasladó «frustración» e «impotencia», porque desde arriba veían la situación como «un verano más».

Mensajes del CNI

El ex jefe de gabinete actuaba, según ha expuesto, como enlace con los servicios de inteligencia. Toda la información, por tanto, le llegaba a él antes de seguir su curso.

Ante la juez, ha defendido que siempre la hizo llegar a su superior. «Yo he transmitido siempre la información, como siempre había hecho en estos cuatro años», ha sostenido. Y lo ha hecho, ha subrayado, «con la misma gravedad, con la misma extraordinariedad».

Sanz ha aportado información de su teléfono móvil para ilustrar su testimonio, según fuentes jurídicas. Previsiblemente, ese material tendrá que pasar por un volcado y un expurgo antes de que se solicite su desclasificación.

El testigo ha situado el origen de la crisis en el 13 de julio. Desde esa fecha, cuando el Tribunal Supremo dicta una sentencia cuyo contenido manipula Marruecos, ha relatado, se desatan los movimientos preparatorios para la invasión. No fue, por tanto, una alerta surgida de la nada la víspera del 30.

Frontera de Ceuta

Uno de los pasajes más llamativos de la declaración se ha referido al paso terrestre. Mientras las entradas se sucedían por mar, la frontera por la que circulan los vehículos permanecía abierta.

Según el relato, el responsable marroquí del puesto respondió a su pregunta de por qué no cerraba: «¿Y por qué voy a cerrar la frontera si tú la tienes abierta también?». El oficial español, a su vez, explicó que el cierre requería una orden del ministro, de Marlaska.

Una reunión clave

La declaración ha apuntado igualmente a un desencuentro político. Tras la reunión del 27 de julio a dos bandas en la Delegación del Gobierno, con el Ejecutivo ceutí y el delegado, a Moncloa aquello «no le gustó». A partir de ahí, según las fuentes, todo se enrareció.

De las testificales ha trascendido, además, que Ceuta «no tiene plan de seguridad». Una situación difícil de explicar en una ciudad fronteriza en el norte de África, que obligó a responder a la crisis «como buenamente se pudo».

La juez Tardón investiga la entrada de decenas de miles de migrantes por la frontera de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. Gonzalo Sanz ha declarado «muy tranquilo» como testigo durante unas dos horas en la sede de la Audiencia Nacional.

Las próximas diligencias, según las fuentes consultadas, dependen de que llegue al juzgado la causa de Ceuta. Hasta entonces, no se esperan nuevos movimientos.

Mientras tanto, la investigación tiene ya un nuevo foco. Diecinueve mensajes y una llamada que nadie había contado. En una causa sobre una frontera que nadie cerró, la clave puede estar ahora en un teléfono que alguien sí ha abierto ante la juez.