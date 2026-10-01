El Gobierno de Page reconoce a Vox que no hace pruebas a los inmigrantes para detectar falsos menas

El Gobierno socialista de Emiliano García Page ha reconocido este jueves a Vox que «no hace pruebas» a los inmigrantes para detectar falsos menas. «Es competencia del Ministerio Fiscal», ha resuelto la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Barbara García Torijano.

El líder de Vox en la región, David Moreno, ha preguntado a la consejera sobre si se estaban realizando exámenes de edad para garantizar que las personas bajo la custodia del Gobierno son efectivamente menores de edad y no adultos.

Desde el gobierno de Page el foco lo han puesto en el Ministerio Fiscal, responsabilizando que su Ejecutivo no hubiera hecho ninguna prueba para comprobar que no hay falsos menas.

Ahora bien, según ha podido contrastar OKDIARIO, el proceso para la elaboración de estas pruebas recae en la iniciativa de la comunidad autónoma. Es decir, es el gobierno autonómico el que solicita la elaboración de estas pruebas a Fiscalía, que es quien lo tiene que autorizar. La Fiscalía que efectivamente tiene la competencia para ello, es la que lo autoriza.

«Lo natural y habitual es que ante la duda razonable, Fiscalía lo autorice», señalan fuentes de Vox a este diario, poniendo como ejemplo a Aragón, Andalucía, Extremadura y Castilla y León, regiones gobernadas en coalición con el PP y que sí están llevando a cabo pruebas periódicas para determinar la edad del menor. Una dinámica compartida por otras regiones, como la Comunidad de Madrid, y que está destapando multitud de irregularidades en los centros de tutelas de menores.

Alerta por el fraude del falso mena

Desde Vox alertan de los perjuicios que conlleva para los ciudadanos españoles los continuos fraudes en la edad por jóvenes inmigrantes ilegales que se acogen a la Ley del Menor para no ser expulsados del país, mientras son mantenidos por las Administraciones públicas. Además la formación denuncia que el Ejecutivo de Page «sigue sin dar cifras de cuántos menas acoge la Comunidad de Castilla-La Mancha».

«Es un escándalo que el Gobierno de Page no solicite estas pruebas», ha señalado Vox, tildándolo de «negligencia». «Si no se están realizando exámenes de edad y la Junta prescinde de cualquier herramienta pericial para comprobar la minoría de edad ¿cómo pueden garantizar que las personas bajo su custodia son efectivamente menores de edad y no adultos que no deberían estar amparados por la Ley del Menor?», ha denunciado en el parlamento autónomico.