Castilla-La Mancha celebrará los 50 años de la Transición con 500 actividades y una exposición en las 5 provincias

El Gobierno de Castilla-La Mancha y las Cortes regionales han presentado este jueves el programa de actividades para conmemorar el 50 aniversario de la Transición Democrática en la región, que incluye más de 500 actos en más de 200 municipios de las cinco provincias. El programa tendrá como uno de sus principales reclamos una gran exposición que se inaugurará en Toledo el próximo 29 de septiembre y que posteriormente recorrerá el conjunto de Castilla-La Mancha.

La programación ha sido presentada en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida, sede del Ejecutivo autonómico, por el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, y el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero.

Bellido ha destacado que el «amplio» calendario de actividades pretende reivindicar un periodo fundamental de la historia reciente de España y recuperar el espíritu de consenso que, a su juicio, marcó aquella etapa. El presidente de las Cortes ha defendido que España es actualmente una de las 26 democracias plenas del mundo, aunque ha advertido de que atraviesa «un momento crucial» en el que «se están perdiendo las formas».

En este sentido, ha recordado que hace medio siglo España afrontaba dificultades tanto económicas como sociales, pero que las distintas fuerzas políticas optaron por buscar un gran acuerdo que culminó en la Constitución y posteriormente dio paso al Estado autonómico. «Ojalá podamos recuperar esas formas», ha señalado.

Un balance «muy positivo»

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno manchego, José Manuel Caballero, ha explicado que la conmemoración del 50 aniversario toma como punto de partida el referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política, celebrado el 15 de diciembre de 1976. El periodo de referencia se prolongará hasta 1983, año en el que se celebraron las primeras elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha.

El programa contempla 32 grandes actuaciones, 16 exposiciones, 95 citas musicales, 320 representaciones teatrales y cinco intervenciones de arte urbano, una en cada provincia, que permanecerán en el territorio.

Entre las principales propuestas figura la exposición central, La Transición en Castilla-La Mancha: una nueva realidad e identidad (1976-1983), que recorrerá las cinco provincias y ofrecerá un recorrido por la evolución de la región desde los últimos años de la dictadura hasta la celebración de las primeras elecciones democráticas autonómicas.

El programa también incluirá dramatizaciones teatrales destinadas especialmente a acercar este periodo histórico a las generaciones más jóvenes. A ellas se sumarán diferentes exposiciones sobre la Transición, entre ellas una recopilación de diez fotografías consideradas «míticas» de aquella etapa y otra muestra al aire libre que abordará el proceso desde una perspectiva específicamente castellanomanchega.

La prensa y la cultura tendrán igualmente un papel destacado. Se organizará una exposición con una veintena de portadas de periódicos regionales de la época, mientras que los campus universitarios de Castilla-La Mancha acogerán otra muestra con 50 portadas de revistas culturales y políticas protagonistas durante la Transición. También se exhibirá una selección de algunas de las portadas más icónicas de la revista Cambio 16.

Otra de las muestras estará dedicada al artista José Ortega, que permaneció 16 años exiliado por motivos políticos, y servirá para reivindicar el papel desempeñado por artistas, intelectuales y activistas durante este periodo. Asimismo, una exposición reunirá 40 obras de pintura y fotografía de artistas de reconocido prestigio nacional e internacional vinculadas a la época.

Cuenca contará con una exposición centrada en la mirada del periodista José Luis Pinós, con imágenes de distintos escenarios de la provincia. A esta se sumará otra muestra basada en documentos e información procedentes de los archivos de Castilla-La Mancha relacionados con el periodo de la Transición.

El programa se completa con exposiciones dedicadas a los carteles del activismo político, a las mujeres pioneras de la Comunidad Autónoma que reivindicaron la igualdad de oportunidades y a las personas que tuvieron que emigrar desde Castilla-La Mancha hacia otras ciudades españolas o países. La última de las muestras abordará el nacimiento y evolución de Castilla-La Mancha, desde el regionalismo manchego hasta la actualidad.

Reconocimientos

El programa también contempla un bloque de reconocimientos a quienes contribuyeron al proceso de la Transición. Se celebrará un acto institucional para homenajear a los diputados y senadores elegidos en las elecciones constituyentes de 1977 por las cinco provincias de Castilla-La Mancha, tanto a los que continúan vivos como a las familias de quienes ya han fallecido.

Además, se organizará un acto en cada provincia para reconocer el papel de los movimientos vecinales, sindicales, empresariales y de mujeres en la construcción de la sociedad democrática actual. El programa incluirá también dos foros dedicados a la discapacidad y al colectivo LGTBI, dos ámbitos que, según los organizadores, tenían una visibilidad muy reducida durante aquel periodo.

Música y espectáculos

La programación también recuperará la importancia de la música en aquel contexto histórico a través de diez grandes conciertos creados bajo la premisa de «recuperar los guateques y las verbenas de la época». Para ello se contará con bandas musicales como La misión o Panorama y otras tantas orquestas regionales que recordarán la música de los últimos 50 años.

Además, de ello, se celebrarán tres festivales musicales que mezclarán a grupos de la región que ya han triunfado junto a otros que están iniciando su andadura. Por su parte, un total de 80 bandas de música actuarán adaptando las canciones icónicas de la Transición al ámbito del lenguaje sinfónico.

En el ámbito del pensamiento y la creación, las Cortes y el Gobierno regional colaborarán con las escuelas de arte para impulsar el talento joven a través de una iniciativa inspirada en el diseñador de moda Manuel Piña. También se organizarán jornadas con escritores vinculados a la Transición junto a clubes de lectura, mientras que los institutos podrán participar en un concurso de miniseries de tres capítulos sobre cómo las nuevas generaciones perciben este periodo histórico.

El programa incluirá además un certamen de relatos para mayores de 65 años, centrado en sus vivencias y en la evolución de Castilla-La Mancha desde la Transición. Junto a la Fundación Okuda San Miguel, se crearán cinco obras de arte urbano, una por provincia, con la participación de jóvenes de las escuelas de arte. Asimismo, se editará un cómic sobre la Transición dirigido al público joven.