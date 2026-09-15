El PSOE del antisanchista Page premia al sanchista Patxi López: «Palabra firme, ideal intacto»

La Agrupación Local Socialista de Albacete ha premiado a Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, con uno de los galardones de la decimotercera edición de los Premios Pablo Iglesias. Emiliano García-Page, líder socialista en Castilla-La Mancha y presidente de la región, contrasta con este premio las constantes declaraciones críticas hacia Pedro Sánchez, que quedan cuestionadas al optar por galardonar a uno de los políticos más cercanos al presidente del Gobierno.

López ha recibido su premio de manos de Emilio Sáez, secretario general del PSOE de Albacete. El portavoz socialista en el Congreso ha sido reconocido por su trayectoria política e institucional y por su defensa de los valores democráticos, según los socialistas manchegos, algo que contrasta con las opiniones vertidas por Page en medios de comunicación en contra de la gestión de Sánchez.

En la entrega del galardón, Emilio Sáez sí ha querido destacar especialmente, por encima del actual cargo que ocupa, la trayectoria de Patxi López y su papel en el País Vasco durante los años de terrorismo de ETA. «Hablar de Patxi López es hablar de una trayectoria extraordinaria al servicio de España, del socialismo y de la democracia», ha trasladado, además de incidir en la «contribución a la derrota política y social de ETA» en favor de la democracia y la libertad.

Además del discurso y el galardón, el secretario general del PSOE en Albacete ha entregado a López una clásica navaja albaceteña con el siguiente mensaje grabado: «Palabra firme, ideal intacto».

Patxi López, por su parte, quiso agradecer el homenaje recibido del PSOE de Page y asegura que «ser socialista es una forma de vivir, no soportar la injusticia, sufrir con el dolor ajeno». Además, ha reclamado un nuevo «no pasarán» que sirva para enfrentarse al «fanatismo y el odio de la ultraderecha».