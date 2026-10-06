El Rey Felipe VI vuelve a defender a Ceuta, esta vez desde Finlandia, durante la cena en su honor ofrecida por el presidente Alexander Stubb la tarde de este martes. Su majestad ha expresado que la frontera sur de España es europea como lo es la del norte del país báltico: «Nuestra frontera es una y la misma para todos en la UE», además agregó que las amenazas, «vengan de donde vengan», son para todos los Estados miembros.

Los Reyes de España se encuentran de visita de Estado en Finlandia por primera vez desde su coronación. Este martes fueron recibidos en el Palacio Presidencial por el presidente del país, Alexander Stubb, y su esposa Suzanne Ines-Stubb para celebrar una cena de gala en su honor. Durante el brindis, Su Majestad tomó la palabra y dedicó parte de su discurso a exaltar la importancia de la frontera de Ceuta, defendiendo que no solo es española sino europea como lo es la frontera finladesa: «Españoles y finlandeses somos frontera exterior de la UE».

Como declaró en el Palacio Real en la cena en honor al presidente Emmanuel Macron, el Rey Felipe VI volvió a hacer un llamado a los Estados miembros de la Unión Europea a defender las fronteras de Europa e insistió en el «esfuerzo compartido» en garantizar la seguridad ante las amenazas «vengan de donde vengan». Estas declaraciones llegan a sólo una semana de que se produzca la esperada visita real a Ceuta y Melilla.

Además, hizo hincapié en que «la frontera común compete a toda la Unión, en un ejercicio solidario y eficaz, que interesa y beneficia al conjunto» y advirtió que los ciudadanos europeos deben tomar conciencia de que la defensa de las fronteras «es esfuerzo compartido, depende mucho más que la seguridad de un país: depende también el futuro mismo de la construcción europea».

El jefe de Estado aprovechó la ocasión para felicitar a Finlandia por la adhesión a la OTAN, de la cual es miembro desde 2023. «Nuestro marco de referencia irremplazable, en el que vemos un refuerzo a la relación transatlántica y también de la autonomía estratégica de Europa».

También tuvo para los soldados españoles de las Fuerzas Armadas destinados en Eslovenia, Rumania y Letonia, «contribuyendo a la defensa aérea del Báltico y del mar Negro, participando en la protección del flanco norte en Islandia y en ejercicios aliados en el Ártico».