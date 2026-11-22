Locura total en la celebración de Marc Márquez. El piloto de Cervera estalló junto a su grada We Are 93 tras conquistar su décimo título mundial. Y se lo dedicó a su gente: «Señores y señoras, el año pasado dije que me quedé en paz conmigo mismo. Este va por vosotros». Y lo gritó a los cuatro vientos desde el andamio al que se había subido para dirigirse a ellos: «¡¡¡¡¡Dieeeeeez!!!!!».

La celebración no paró ahí. Después de ponerse la camiseta con el uno dorado a la espalda, llegaba el momento más esperado. Primero tocaba ver un emotivo vídeo en el que repasaba la carrera del diez veces campeón del mundo, en el que se podía apreciar por todo lo que ha pasado. Acto seguido, llegó el momento de recibir el casco dorado.

«¡VAAAAMOOSSSSSS! ¡DIEEEZZZZZZZ!» 👑 GRÍTALO FUERTE, MARC MÁRQUEZ. ¡PORQUE ERES EL MEJOR DE LA HISTORIA! 🔥 #PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 https://t.co/FRLLnT0L22 — DAZN España (@DAZN_ES) November 22, 2026

Para ello, su equipo le tenía preparado algo muy especial. Márquez se coronó como el GOAT. Subió los 10 escalones de los 10 títulos acompañado de la cabra que corona al mejor de todos los tiempos. Y tras la puerta estaba Giacomo Agostini, el piloto con más campeonatos del mundo de la historia, para entregarle el casco de campeón del mundo con el 10 en la visera.

Ha sufrido mucho para llegar hasta aquí. Pero Marc Márquez siempre se levanta. Lo ha vuelto a hacer este año después de aquella lesión en Indonesia. Y este título se lo ha dedicado a todos los aficionados que le han apoyado en este camino.