La salud de Raphael vuelve a preocupar a sus seguidores. El cantante, de 83 años, ha tenido que cancelar a última hora el concierto que tenía previsto ofrecer en A Coruña después de sufrir una indisposición que obligó a trasladarlo al hospital. El artista se encontraba a apenas media hora de salir al escenario cuando comenzó a encontrarse mal, una situación que hizo saltar todas las alarmas entre el público que esperaba disfrutar de su actuación.

El episodio se produjo este sábado, 21 de noviembre, alrededor de las 20:00 horas. Raphael recibió asistencia sanitaria y posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital Quirón de A Coruña, donde ha permanecido en observación. Según la información conocida, sufrió una subida de tensión y taquicardias, aunque por el momento no se ha hecho público un diagnóstico que permita conocer el origen de esta nueva indisposición.

Los preocupantes problemas de salud desde 2024

No es la primera vez que el cantante atraviesa un episodio que obliga a modificar su agenda. En diciembre de 2024, Raphael tuvo que abandonar la grabación de un especial navideño de La Revuelta tras sufrir un problema de salud que inicialmente generó una gran preocupación. Días después se conoció que padecía un linfoma cerebral primario con dos nódulos en el hemisferio izquierdo, responsables de los síntomas neurológicos que había presentado.

Aquel diagnóstico le obligó a apartarse temporalmente de los escenarios para centrarse en su tratamiento. Sin embargo, en junio de 2025 retomó su actividad musical y volvió a encontrarse con el público. Meses después, en septiembre, también tuvo que cancelar actuaciones en Zamora y Murcia debido a una gripe y una bronquitis.

Los próximos conciertos de Raphael, pendientes de su evolución

Ahora, esta nueva hospitalización vuelve a poner el foco sobre el futuro de Raphaelísimo, la gira con la que el artista ha recorrido España y otros países durante 2025 y 2026. En su calendario todavía figuran cuatro actuaciones: Málaga, el 28 de noviembre; Las Palmas de Gran Canaria, el 7 de diciembre; Granada, el día 12, y Madrid, el 19 de diciembre.

Por el momento, no se ha anunciado ningún cambio en estas fechas. Todo dependerá de cómo evolucione el cantante y de las indicaciones médicas. Mientras tanto, los asistentes al concierto de A Coruña recibirán la devolución íntegra del importe de sus entradas a través de la plataforma de compra.