La casa de Raphael en Madrid: una mansión en Montepríncipe donde continúa su recuperación

Un oasis de privacidad en una de las zonas más exclusivas de Madrid

La residencia de Raphael se encuentra en Montepríncipe, una prestigiosa urbanización ubicada en Boadilla del Monte. Se trata de una de las áreas residenciales más cotizadas de la Comunidad de Madrid, conocida por sus amplias parcelas, su abundante vegetación y sus estrictas medidas de seguridad. No es casualidad que numerosas personalidades hayan elegido esta zona para establecer su residencia habitual.

La propiedad, conocida popularmente como Los Martos, en referencia al apellido real del cantante, ocupa una parcela de aproximadamente 2.400 metros cuadrados y está diseñada para ofrecer el máximo nivel de intimidad. Rodeada de jardines y protegida de miradas indiscretas, la vivienda ha permitido al artista llevar una vida familiar relativamente tranquila pese a su enorme popularidad.

Lejos del ritmo frenético del centro de Madrid, este enclave ofrece un entorno sereno que hoy resulta especialmente importante para el cantante, que continúa centrado en su recuperación y bienestar.

Una casa que cuenta la historia de toda una familia

Más allá del lujo, lo que convierte esta mansión en un lugar especial es todo lo que ha ocurrido entre sus paredes. Durante décadas, la casa ha sido el centro de reunión de la familia Martos-Figueroa. Aquí han crecido sus tres hijos; se han celebrado cumpleaños, aniversarios, bodas, bautizos y numerosas reuniones familiares que forman parte de la historia personal del artista.

La vivienda también está estrechamente vinculada a algunos de los episodios más importantes de la vida de Raphael. Uno de los más recordados tuvo lugar en 2003, cuando la familia recibió allí la llamada que confirmaba la llegada del hígado que necesitaba el cantante para someterse a un trasplante que resultó decisivo para salvar su vida. Aquel momento quedó grabado para siempre en la memoria de todos los miembros de la familia.

El refugio creativo del artista

La mansión no sólo ha sido escenario de la vida familiar del cantante. También ha funcionado durante años como una extensión de su actividad profesional. En diferentes ocasiones, Raphael ha utilizado la vivienda para preparar giras, ensayar repertorios y organizar reuniones relacionadas con sus proyectos musicales.

En su interior se conservan numerosos recuerdos de una trayectoria excepcional: premios, reconocimientos, fotografías y objetos personales que resumen más de sesenta años de carrera artística. Cada estancia parece narrar una parte distinta de la historia de uno de los intérpretes más importantes de la música española.

La decoración refleja además la personalidad de sus propietarios, combinando elegancia clásica, comodidad y espacios pensados para disfrutar de la vida familiar.

Jardines, piscina y espacios pensados para el bienestar

Uno de los grandes atractivos de la propiedad son sus amplias zonas exteriores. Los jardines ocupan una parte importante de la parcela y crean una atmósfera de tranquilidad que resulta difícil encontrar en otras áreas cercanas a la capital.

La vivienda cuenta además con piscina, áreas de descanso y diferentes rincones concebidos para disfrutar de la naturaleza sin salir de casa. Estos espacios han cobrado una relevancia especial durante los últimos meses, permitiendo al cantante disfrutar del aire libre en un entorno completamente privado.

A ello se suma la existencia de instalaciones dedicadas al cuidado físico. Raphael siempre ha sido conocido por su disciplina y por mantener hábitos muy estrictos relacionados con su salud, especialmente desde el trasplante hepático que recibió hace más de dos décadas. Entre las comodidades de la vivienda figura incluso un gimnasio privado donde ha mantenido parte de sus rutinas durante años.