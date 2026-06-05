La casa de Raphael en Madrid: una mansión en Montepríncipe donde continúa su recuperación
Durante más de seis décadas, Raphael ha construido una de las carreras más sólidas de la música en español. Sin embargo, lejos de los focos, los escenarios y los aplausos, existe un lugar que ocupa un papel fundamental en su vida: la mansión familiar en la que ha compartido algunos de sus momentos más importantes junto a Natalia Figueroa, sus hijos y sus nietos. Situada en una de las urbanizaciones más exclusivas de la Comunidad de Madrid, esta vivienda no sólo destaca por sus dimensiones y comodidades, sino también por el valor sentimental que encierra. Ahora, tras los problemas de salud que obligaron al artista a apartarse temporalmente de la vida pública, la casa vuelve a convertirse en protagonista al ser el espacio donde afronta su recuperación rodeado de los suyos.