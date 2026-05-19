Natalia Figueroa entra en modo «abuela feliz» con la relación de su nieto y Dora Postigo, hija de Bimba Bosé

La relación de Dora Postigo, hija de la siempre recordada Bimba Bosé, y de Nicolás Martos, hijo de Toni Acosta y Jacobo Martos —y nieto de Natalia Figueroa y Raphael—, va viento en popa. Sin lugar a dudas, su discreta historia de amor ha copado numerosos titulares en los últimos meses y, sobre todo, porque los jóvenes pertenecen a dos sagas muy reconocidas y queridas en España. Desde que se conoció este vínculo, tanto Dora como Nicolás han tratado de pasar desapercibidos frente a los focos —pese a ser conscientes del peso de sus respectivos apellidos y de la participación de Póstigo en el último Benidorm Fest—. Al igual que los protagonistas de este romance, sus familiares también han querido mantener esa discreción hasta ahora.

Natalia Figueroa opina sobre la relación de su nieto

Sabido es que el clan Martos siempre ha sido muy discreto a la hora de hablar sobre su vida privada —pese a haber sido protagonistas de la actualidad social por el matrimonio, por ejemplo, de Manuel y la hija de José Bono—. Sin embargo, Natalia Figueroa ahora no ha dudado en pronunciarse sobre la relación de su nieto y la nieta de Lucía Bosé.

«Imagínate si a Lucía Bosé, amiga íntima mía, le hubieran dicho que iba a haber esta unión. Eso a mí me da mucha pena, que las personas no se puedan enterar de esa unión», ha dicho la mujer de Raphael, que parece estar encantada con la relación de su nieto y Dora.

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Las declaraciones de Natalia Figueroa han servido para despejar cualquier duda sobre cómo se vive esta relación dentro del entorno familiar de Nicolás Martos. La mujer de Raphael, siempre elegante y prudente a la hora de hablar de la vida privada de los suyos, no ha podido evitar emocionarse al recordar la estrecha amistad que la unía a Lucía Bosé, dejando claro que esta historia de amor tiene para ella un significado muy especial. Unas palabras que reflejan el cariño con el que la familia Martos ha recibido a Dora Postigo y que, además, evidencian la buena sintonía entre dos clanes históricos de la cultura y la crónica social española.

Y es que, aunque tanto Dora como Nicolás han intentado mantener su relación lejos del ruido mediático, su noviazgo se ha convertido inevitablemente en uno de los romances más comentados de los últimos meses. No solo por la popularidad de sus apellidos, sino también porque ambos representan a una nueva generación de jóvenes vinculados al mundo artístico y cultural que despiertan un enorme interés público. Mientras ella continúa abriéndose camino en la música y consolidando su imagen como artista, él apuesta por una vida mucho más discreta y alejada de la exposición constante.

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Aun así, cada aparición conjunta, cada gesto y ahora también las palabras de Natalia Figueroa confirman que su historia atraviesa un momento muy sólido. La pareja parece haber encontrado el equilibrio perfecto entre la naturalidad y la discreción, algo que sus familias valoran especialmente. Además, el simbolismo que encierra esta unión —la de los Bosé y los Martos— no deja indiferente a nadie, especialmente para quienes conocieron de cerca la amistad que existía entre Lucía Bosé y Natalia Figueroa.

Por ahora, Dora y Nicolás continúan disfrutando de su relación con tranquilidad, sin hacer grandes declaraciones públicas ni convertir su historia en un escaparate mediático. Sin embargo, todo apunta a que este romance seguirá dando mucho de qué hablar, especialmente ahora que miembros tan importantes de sus familias han comenzado a pronunciarse públicamente sobre una relación que parece estar más consolidada que nunca.