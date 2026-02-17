Dora Postigo y Nicolás Martos -con permiso de Cayetano Rivera y Tamara Gorro- se han convertido en una de las parejas sorpresa del año. Hace unos días que, unas publicaciones en redes sociales, destrón los rumores de romance entre estos dos jóvenes que forman parte de dos de las familias más conocidas de España. Dora, hija de la siempre recordada Bimba Bosé y de Diego Postigo, sobrina de Miguel Bosé y bisnieta del torero Luis Miguel Dominguín y Nicolás, hijo de Jacobo Martos y Toni Acosta y, por ende, nieto de Raphael. Dos clanes destinados a encontrarse pese a que en ambas casas siempre han tenido la máxima de blindar su vida privada. Sin embargo, este romance ha vuelto a situarlos en la palestra. Una historia de amor de la que no han hablado públicamente sus protagonistas, aunque en las últimas horas han aparecido de lo más felices tras la participación de Dora en el Benidorm Fest.

Primeras imágenes de Dora Postigo y su novio

Tras unos días intensos en Benidorm, Dora ha regresado a la capital para continuar con su carrera como artista. La sobrina-nieta de Miguel Bosé ha aparecido en las últimas horas junto a su pareja. Aunque la joven ha tratado de pasar desapercibida -sin éxito- por su atuendo -ya que ha tratado de ocultarse con unas gafas de sol-, no ha podido esquivar a la prensa a su llegada a Madrid. «Enhorabuena, lo primero de todo», le ha dicho el reportero en referencia al festival musical en el que se acaba de presentar. «Gracias muchas gracias. Estoy muy contenta, sí», ha contestado la cantante.

Dora Póstigo y Nicolás Martos. (Foto: Gtres)

Pese a que el micrófono de Gtres ha querido preguntarle sobre su relación sentimental -que ya es pública por los protagonistas-, Dora, que estaba acompañada por el nieto de Raphael en esta intervención ante las cámaras, se ha mantenido en silencio. Por su parte, Nicolás ha optado por mantenerse en un segundo plano y tampoco contestar al respecto.

Nicolás Martos, el talismán de la artista en el Benidorm Fest

Aunque en esta ocasión han optado por la discreción, en sus perfiles sociales no tienen problema alguno a la hora de dedicarse mensajes. De hecho, una de las pruebas que corroboraron esta historia de amor fue el intercambio de dedicatorias en el universo 2.0.

Dora Postigo en su llegada a Madrid. (Foto: Gtres)

Pese a que se desconoce cuánto tiempo llevan, parece una relación más que consolidada. De hecho, el nieto de Raphael no dudó en apoyar a su novia en redes sociales durante la participación de Dora junto a Marlon en el Benidorm Fest -donde no logró llegar hasta la final del concurso musical-. «En estos tiempos de división nacional e internacional, de vez en cuando se nos presentan oportunidades para unirnos como pueblo. Puede ser la lotería de Navidad o el Benidorm Fest. En esta edición, participa una de las canciones más elegantes, sublimes, toreras, eróticas de la historia, que es Rakatá. Os voy a dejar un enlace para votarla, si no lo hacéis, automáticamente activaré un protocolo para llevar a cabo vuestro asesinato».