En los últimos días, la atención mediática sobre Ester Expósito y Kylian Mbappé ha alcanzado un nivel sin precedentes. Todo comenzó con rumores y pequeños indicios: encuentros en Madrid, comentarios de testigos y algunas pistas en redes sociales que apuntaban a una relación entre la actriz española y el futbolista francés. La expectación creció aún más cuando ambos fueron vistos juntos en París, ciudad natal de Mbappé, donde compartieron varios días coincidiendo con compromisos profesionales de Ester por la Semana de la Moda y la recuperación del delantero tras una lesión de rodilla.

Hoy se han publicado las primeras imágenes de la pareja llegando a Madrid en un jet privado tras su escapada secreta en París. En ellas, Ester Expósito desciende del avión con un estilo casual y elegante, luciendo vaqueros, top blanco, blazer marrón y gorra a juego, mientras que Kylian Mbappé la sigue de manera discreta con ropa cómoda. Estas fotografías confirman visualmente los rumores sobre su escapada romántica que circulaban desde hace semanas, y han desatado un intenso revuelo en medios y redes sociales sobre la posible relación de la actriz y el futbolista.

Mbappe y Ester Expósito saliendo juntos de su hotel en París. Ya es oficialísimo, me mofo. pic.twitter.com/ol5FwH3VDV — (fan) gam (@mbaafraude) March 8, 2026

Ahora, LOOK ha tenido acceso a las primeras imágenes de Mbappé tras su regreso de París, y presentan un plano distinto y más íntimo del futbolista. En ellas, Mbappé aparece conduciendo su coche, serio y concentrado, luciendo un look casual y discreto, reflejo de la faceta más reservada que siempre mantiene respecto a su vida privada. Estas fotografías complementan las que se habían hecho públicas previamente: mientras antes se les veía juntos, en actitud cercana y sonriente al descender del jet, ahora se muestra a Mbappé solo, lejos del foco mediático, en un momento más cotidiano y personal.

Tras su escapada con Ester Expósito, el futbolista aparece conduciendo solo su coche, concentrado y tranquilo, en un momento completamente cotidiano. Aunque parece consciente de la presencia de la prensa que lo rodea, no se inmuta y continúa con normalidad, mostrando cómo maneja su vida diaria sin dejar que la atención mediática interfiera en su intimidad. Lejos de los flashes y el revuelo de las redes, se percibe un equilibrio entre su vida pública y privada que raramente se ve capturado en imágenes.

Kylian Mbappé conduciendo en Madrid. (Foto: Gtres)

Ester Expósito, con 26 años recién cumplidos, es una de las actrices más influyentes del momento, conocida por su papel en Élite y con presencia destacada en cine, televisión y redes sociales, donde suma más de 26 millones de seguidores. Mbappé, de 27 años, capitán de la selección francesa y delantero del Real Madrid, es un icono global del fútbol, reconocido tanto por sus logros deportivos como por su carisma fuera del campo. La combinación de ambos talentos ha despertado enorme interés mediático, y aunque ni él ni ella han confirmado públicamente una relación, las imágenes del jet privado y ahora las de LOOK construyen una narrativa visual clara sobre su cercanía.

En las últimas semanas, cada movimiento de la pareja ha sido escrutado al detalle, desde su encuentro en Madrid en un rooftop bar del hotel Pullman hasta sus citas en París, incluyendo comidas con vistas a la Torre Eiffel y visitas al lujoso hotel Le Royal Monceau-Raffles.