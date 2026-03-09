Alberto Herrera y Blanca Llandres ya han dado la bienvenida al mundo a Marcos, su primer hijo en común. Una noticia cuanto menos esperada, no solo para los padres primerizos, que afrontan esta nueva etapa con mucha ilusión y que llega meses después de su boda en Sanlúcar de Barrameda, sino también para Carlos Herrera y Mariló Montero, que se convierten en abuelos por primera vez.

Ha sido Alberto el que, en los micrófonos de COPE, ha dado la buena nueva: «Me despedí de usted diciéndole que si no me escuchaba hoy por aquí lunes, sería por una buena noticia. Llevo todo el fin de semana pensando en qué si la vida tiene un sentido, la gran pregunta no es solo por qué estamos aquí ni para qué, sino qué dejamos cuando nos vamos».

El día que Blanca se quedó embarazada de Alberto

Semanas después de que se conociera la noticia de la boda entre Alberto Herrera y Blanca Llandres, la pareja anunciaba el embarazo de la prima de Lourdes Montes. A través de un carrete de imágenes, los andaluces comunicaban a sus seguidores la llegada de su primogénito.

Pese a que hasta que se conociera su relación siempre han sido muy discretos a la hora de hablar sobre su vida privada, durante estos meses no han dudado en compartir cada detalle de la dulce espera, como el día en el que la sobrina de José Manuel Soto se quedó embarazada.

Alberto Herrera y Blanca Llandres en su boda. (Foto: Gtres)

El anuncio de su gestación puso sobre la mesa la posibilidad de que la pareja pasara por el altar debido a la llegada de su primer hijo. Sin embargo, y lejos de la realidad, el locutor de radio, tras su boda, decidió desvelar el día en el que engendraron a Marcos. «Hay muchos medios diciendo que Blanca y yo nos hemos casado porque ella está embarazada, y quería contar que no es así», comenzó diciendo tras su enlace matrimonial en los micrófonos de COPE -ya que decidieron posponer su luna de miel a la espera del nacimiento del pequeño-.

Si por algo se caracteriza Alberto es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida privada. Sin embargo, decidió dar un golpe en la mesa y aclarar que su hijo fue concebido fruto de la emoción de la pedida de mano, que tuvo lugar en un viaje a Italia: «Puede que sea una intimidad, pero el embarazo fue consecuencia de la pedida de mano. Porque uno, en fin, cuando entra en estas etapas de la vida, se va enterando de que embarazar no es tan fácil».

Alberto Herrera y Blanca Llandres en su primera Feria de Sevilla como pareja. (FOTO: REDES SOCIALES)

Fiel a su sentido del humor -el cual comparte con el resto de sus miembros del clan-, el hermano de Rocío Crusset -que presentó en sociedad a su nuevo novio, Charlie, en la boda de Alberto y Blanca-, desveló que en su viaje a la Toscana no utilizaron métodos anticonceptivos. «Entonces, cuando yo le pedí matrimonio, le dije: Gorda, ¿jugamos sin portero a las cosas?… y así es como llegó…. ¡qué queréis que os diga!», comentó el locutor en el directo de su programa.

Finalmente, el locutor contó cuál fue la reacción de su padre, Carlos Herrera. «Ya mi padre me avisó: Me dijo, escucha, ten cuidado, porque los Herrera somos los Herrera», concluyó.