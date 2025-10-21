Alberto Herrera ha desvelado el motivo por el que, tras su paso por el altar con Blanca Llandres, no se ha ido de luna de miel. Un día y medio después de su boda, el hijo de Carlos Herrera regresaba a su puesto de trabajo. Precisamente, ha sido en la cadena de radio en la que trabaja donde ha contado la razón por la que ha decidido no tomarse un descanso tras el ajetreo y la organización de su sí, quiero -que tuvo lugar el pasado 18 de octubre en Sanlúcar de Barrameda-.

Antes de su gran día, trascendió que el ya matrimonio no iba a coger, por el momento, el permiso de quince días para disfrutar de un viaje como recién casados. Ahora, el presentador ha explicado que van a esperar a que nazca Marcos, su primogénito, para irse de viaje: «Nos iremos diez días el próximo verano, que nadie se preocupe».

Alberto Herrera con Blanca Llandres tras su ‘sí, quiero’ y antes de poner rumbo a la Finca Marbella, donde tuvo lugar el convite. (Foto: Gtres)

Cuenta una intimidad de su relación

Tras su unión matrimonial, Alberto ha confesado a los micrófonos de COPE que está muy sorprendido con la expectación que ha causado su boda con Blanca Llandres -pese a venir de dos clanes muy conocidos de la jet set de Sevilla-.

Aunque el locutor de 33 años siempre ha sido muy discreto a la hora de hablar sobre su vida privada, debido a su sí, quiero, ha querido dar un paso al frente y contar algunos aspectos de su intimidad.

Alberto Herrera y Blanca Llandres en su pedida de mano. (Foto: Redes Sociales)

Meses antes de su gran día -y tras anunciar su compromiso-, la pareja anunció la llegada de su primer hijo en común. Una noticia que suscitó dudas y que puso sobre la mesa que la decisión de pasar por el altar venía motivado por el embarazo de la sobrina de José Manuel Soto -que cantó en la boda-. Sin embargo, y lejos de la realidad, el hermano de Rocío Crusset zanjó en su programa que el anillo llegó antes que el predictor positivo. «Hay muchos medios diciendo que Blanca y yo nos hemos casado porque ella está embarazada, y quería contar que no es así», comenzó diciendo.

Alberto Herrera y Blanca Llandres en su primera Feria de Sevilla como pareja. (FOTO: REDES SOCIALES)

Fiel a su sentido del humor, el hijo de Mariló Montero ha confesado que Blanca se quedó embarazada el mismo día en el que le pidió matrimonio en un viaje a la Toscana: «Puede que sea una intimidad, pero el embarazo fue consecuencia de la pedida de mano. Porque uno, en fin, cuando entra en estas etapas de la vida, se va enterando de que embarazar no es tan fácil. Entonces, cuando yo le pedí matrimonio, le dije: Gorda, ¿jugamos sin portero a las cosas?… y así es como llegó…. ¡qué queréis que os diga!».

Finalmente contó la advertencia que su padre, Carlos Herrera, le hizo antes de que ocurriese: «Ya mi padre me avisó: Me dijo, escucha, ten cuidado, porque los Herrera somos los Herrera».