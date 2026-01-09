Muere Philippe Junot, padre de Isabelle Junot y ex marido de Carolina de Mónaco
Philippe Junot ha fallecido a los 85 años en Madrid, tal y como ha anunciado su hija Victoria en un triste comunicado. El financiero, que se ganó su popularidad gracias a un matrimonio de diez años con Carolina de Mónaco, pasaba mucho tiempo en nuestro país, donde está afincada su hija Isabelle Junot, mujer de Álvaro Falcó e íntima amiga de la prima de éste, Tamara Falcó Preysler.
NOTICIA EN ELABORACIÓN
