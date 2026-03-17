Isa Pantoja aclara si perdonaría a Kiko Rivera: "Ahora reconoce los insultos racistas de mi familia"

El paso de Isa Pantoja por la primera edición de DecoMasters continúa dando mucho de qué hablar. La hija de la tonadillera se está abriendo en canal con sus compañeros sobre los episodios más complicados de su vida. Y si en capítulos anteriores ya había confesado cómo se sentía con el distanciamiento que mantiene con su madre, en esta octava entrega no ha tenido reparo en revelar si estaría dispuesta o no a perdonar a su hermano Kiko y retomar su relación fraternal.

Durante una de las pruebas semanales, la influencer ha contado a Jesús Oviedo (miembro del grupo musical Gemeliers) que la relación con el DJ está en «stand by» y que, por ahora, no hay ningún tipo de avance entre ellos pese a los indicios de arrepentimiento que mostró Kiko durante una de sus últimas entrevistas en ¡De viernes! «Es verdad que él ha dicho que se arrepiente de las cosas que ha hecho y ha admitido cosas que yo llevaba tiempo diciendo que eran verdad y todo el mundo decía que no […] Soy tan tonta que lo único que ha cambiado es que antes negaba todo lo que yo decía y ahora me ha dado la razón, básicamente. Una cosa muy heavy que es reconocer que ha escuchado insultos racistas de algunos familiares hacia mí», comenzaba a decir.

Isa Pantoja en ‘DecoMasters’. (Foto: RTVE)

Desahogándose aún más con el intérprete de Un millón, Isa confesaba que cuando se planteaba el perdón le surgían dudas sobre si le merecería la pena darle un oportunidad cuando a lo mejor se podían volver a torcer las cosas. Aun así, sí que dejaba claro que, en el fondo, sí creía que estuviera arrepentido de su actitud del pasado. «Claro que le creo. Llámame loca pero yo sí me creo que él está arrepentido de las cosas que ha hecho mal. Y yo quiero perdonarle, me encantaría. No sé si retomar relación, porque es verdad que eso ya es otra cosa», sentenciaba.

En ese momento, Jesús le preguntaba quien de los dos tendría que dar el paso para que produjera ese acercamiento entre ambos, e Isa reconocía que no estaba segura de ello, aunque destacaba que tenía claro cuál iba a ser su manera de actuar. «No sé quien tiene que dar el paso. Yo creo que a él le da cosa, pero yo no lo daría porque como quiero saber si es verdad o no…», explicaba. Por último, señalaba que aunque el deseo de reconciliación si que existe en ella, lo cierto es que aún necesita que pase más tiempo para reconstruir la confianza.

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Al final de la conversación, Asraf Beno quiso compartir su opinión sobre el tema, haciendo hincapié en que en el fondo, si se creía las palabras de arrepentimiento de su cuñado. «Yo creo que es de verdad. Yo sí he tenido buena relación con él antes de los conflictos, y al final solo quiero la felicidad de Isa. Espero que el perdón sea sincero y que todo esto sea de verdad», comentaba, destacando en todo momento su apoyo incondicional hacia su mujer.