La reflexión de ‘El Principito’ sobre la felicidad: «Todas las personas mayores fueron al principio niños»

La frase «Todas las personas mayores fueron al principio niños (aunque pocas de ellas lo recuerdan)» es una de las más célebres de «El Principito» y cobra una gran relevancia en el contexto actual. En pleno siglo XXI, la hiperconectividad y la sobreestimulación han provocado que, sin darnos cuenta, perdamos la capacidad de observar con atención el mundo que nos rodea. Poco a poco, nos olvidamos de la mirada más simple y curiosa propia de la infancia para sumergirnos en un bucle de hábito (señal, rutina y recompensa) que automatiza nuestros comportamientos diarios.

Cuando Saint-Exupéry afirma en esta frase de «El Principito» que todos fuimos niños pero pocos lo recuerdan, no se refiere únicamente a la infancia como etapa vital, sino a una forma de mirar el mundo. Los más pequeños observan sin filtros, se asombran con facilidad, preguntan y viven el presente sin necesidad de explicarlo todo. Los adultos, en cambio, tendemos a anticipar, racionalizar y controlar, lo que nos lleva a vivir en «piloto automático», actuando por inercia, hábitos y rutinas sin plena conciencia, lo que causa desconexión emocional, estrés y falta de propósito.

La frase más poderosa de ‘El Principito’

La pérdida de esa mirada implica mucho más que un cambio de actitud, ya que se pierde también parte de la conexión con la vida cotidiana. En la vida adulta, al alejarnos de la curiosidad y capacidad de observación de la infancia, perdemos sensibilidad y nos volvemos más rígidos. Además, existe el riesgo de priorizar lo superficial frente a lo importante. La frase de «El Principito» no es una invitación al volver al pasado, sino en recuperar una forma de percepción más abierta para reconectar con la curiosidad, la alegría y la espontaneidad.

Recuperar esa sensibilidad ayuda a reducir la autoexigencia, mejora la conexión con nosotros mismos y permite desprenderse de la necesidad constante de aprobación externa. Sin embargo, el proceso no es sencillo en el contexto actual, en la que la sensación insatisfacción es constante. Pero no todo está perdido; podemos hacer pausas en nuestra vida diaria para observar el entorno y prestar atención a los pequeños detalles, recordando que lo verdaderamente importante no siempre es visible.

Otras reflexiones

Además de esta frase, hay otras reflexiones en «El Principito» que merece la pena conocer.