Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, se ha comprometido con CCOO y UGT a trabajar en un texto articulado sobre la reforma del despido en España para su posterior tramitación en el Congreso e impulsar de este modo el debate político y parlamentario de un cambio legal que la CEOE rechaza de plano.

Así lo ha señalado el secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, tras participar en una reunión de la mesa de diálogo social sobre el despido presidida por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

CCOO y UGT han trasladado al Ministerio de Trabajo y a las patronales CEOE y Cepyme su propuesta formal para reformar el despido en España.

Pacheco ha recordado que la propuesta sindical pasa por reparar de forma adecuada y con una indemnización suficiente los despidos improcedentes, garantizar los salarios de tramitación y establecer el derecho de readmisión de los trabajadores que son despedidos sin causa objetiva, todo ello en línea con las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS).

Los sindicatos también demandan reforzar y fortalecer las causas que motivan el despido, así como establecer preavisos suficientes para reforzar los derechos de indemnidad de los trabajadores.

UGT, que ha estado representado por el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, y la secretaria confederal de Salud Laboral, Patricia Ruiz, ha recalcado en un comunicado la necesidad de recuperar los salarios de tramitación para los despidos improcedentes, reforzar el carácter restaurador y disuasorio de las indemnizaciones por despido injustificado y reformular el actual sistema de opciones entre indemnización y readmisión.

Ha reclamado una reforma del despido que garantice el cumplimiento de la normativa internacional y proteja a los trabajadores «frente a decisiones arbitrarias».

Pacheco también ha criticado la actitud de la patronal en esta mesa al negarse a articular mejoras en la regulación del despido en España. «Se contradicen en la línea del modelo de relaciones laborales que impulsó la reforma laboral del 2021, donde ellos fueron partícipes a través del acuerdo en el que se refuerza el criterio de estabilidad y, sobre todo, de mejora de las condiciones cualitativas del trabajo en nuestro país», ha afirmado el representante de CCOO.

«Creo que hace una posición política totalmente reprochable para el progreso de nuestro país», ha denunciado Pacheco, que ha emplazado al Gobierno a seguir trabajando en reformas que mejoran las condiciones de vida de los trabajadores.

De su parte, UGT ha indicado que la seguridad jurídica que debe regir las relaciones laborales no se alcanza negando el debate, sino construyendo «una regulación moderna y equilibrada» que garantice que las causas alegadas para extinguir contratos de trabajo «son reales, verificables y ajustadas a Derecho», y que las consecuencias derivadas de los despidos ilícitos resultan efectivamente «reparadoras y disuasorias».

Desde la CEOE han asegurado a EP que ha acudido este viernes a la reunión de la mesa por «respeto» a los agentes sociales y para manifestar su oposición a negociar cambios regulatorios en el despido, de conformidad con la tesis del Tribunal Supremo.

Fuentes de la patronal han recordado que el Supremo emitió una sentencia para unificación de doctrina en julio del año pasado en la que establecía que la legislación española se adapta a la Carta Social Europea y a los convenios de la OIT y que las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales «no son vinculantes para los Estados ni ejecutivas para los tribunales».

Las mismas fuentes han indicado que se ha aprovechado la reunión de hoy para expresarle al Ministerio su «malestar» por las iniciativas sucesivas que viene planteando «sin diálogo social, socavando los acuerdos alcanzados e interfiriendo constantemente la negociación colectiva».

La CEOE se queja de que cada iniciativa del Ministerio encierra nuevas reformas laborales «de mucho calado». Uno de los últimos ejemplos, alega, es el de las 100 medidas lanzadas por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en materia de Responsabilidad Social Empresarial, donde pretende una reforma en profundidad del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se regula la subcontratación de obras y servicios.