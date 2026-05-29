La Rafa Nadal Academy acoge la premiere mundial de la docuserie ‘Rafa’

La Rafa Nadal Academy se vistió de gala para acoger la segunda premiere mundial del primer episodio de RAFA, la nueva serie documental de Netflix sobre la vida y carrera de Rafael Nadal, que se ha estrenado globalmente este viernes 29 de mayo.

La proyección reunió en Manacor a más de un centenar de jóvenes jugadores que viven, entrenan y se inspiran diariamente en los valores de Rafa dentro de la Academia, además de más de 200 trabajadores que forman parte de la Rafa Nadal Academy, incluyendo entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, personal del Rafa Nadal Museum, Rafa Nadal School, Rafa Nadal Club, restaurantes y los distintos departamentos de la Academia.

Rafa Nadal quiso agradecer a Netflix la posibilidad de celebrar esta premiere en la Academia y la presencia en Mallorca de Diego Ávalos, vicepresidente de Netflix para España, Portugal y Turquía: «Me hace especial ilusión porque esta es mi casa. Muchos de los que estáis aquí formáis parte de mi presente y de mi futuro. Que podamos ver esta serie aquí, antes que nadie, significa mucho para mí».

El documental sobre Rafa Nadal

Rafa reconoció además que aceptar grabar el documental fue «una decisión difícil» después de haber rechazado propuestas similares durante muchos años. «El documental refleja momentos difíciles, pero también muchos momentos familiares y personales muy especiales que nunca antes se habían visto», aseguró Rafa.

Tras la proyección, los jugadores de la Academia destacaron el impacto emocional e inspirador que tuvo este primer capítulo en ellos, especialmente por la manera en la que muestra la capacidad de Rafa para superar las dificultades y seguir luchando incluso en los momentos más complicados. «Es una inspiración enorme para todos nosotros. Ver todo lo que Rafa ha pasado y cómo ha seguido luchando contra el dolor y la incertidumbre hace que lo admiremos todavía más», explicaron algunos de los jugadores presentes tras el estreno.

Los jóvenes tenistas también pusieron en valor la parte más humana y vulnerable de Nadal reflejada en la serie: «Estamos acostumbrados a verlo aquí cada día entrenando, recuperándose o saludándonos, pero el documental enseña todo el trabajo y el sacrificio que hay detrás para llegar a ese nivel», señalaron. Otros jugadores destacaron el ejemplo diario que supone convivir con los valores que transmite Rafa dentro de la Academia: «El documental demuestra que el trabajo duro diario tiene recompensa y nos motiva todavía más a seguir esforzándonos cada día».