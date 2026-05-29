Carreño se carga al ‘azote español’ en Roland Garros y prolonga su estado de gracia

Florece Pablo Carreño con la llegada de la tierra batida de París. ¿Quién diría que sus piernas cumplen 35 primaveras en poco más de un mes? Ahí está Carreño, posado en los octavos de final de Roland Garros por cuarta vez en su carrera tras rendir (7-6, 7-5, 3-6, 6-4) a Tirante —que venía de ser el azote español tras rendir a Llamas y Davidovich— con un ejercicio físico y tenístico honorable. El argentino esperaba que el veterano se agotase, pero Carreño jugó en modo Davis. Y, ahí, le sobran pulmones.

Carreño se libera en Roland Garros de un 2025 en el que vivió muchos años dentro de uno mismo. Tuvo que superar una lesión en el codo, con quirófano de por medio, que prácticamente le había dejado todo el 2024 alejado de una raqueta. Inició 2025 desplazado al circuito Challenger, donde conquistó tres títulos que le permitieron poner los pies de nuevo en el top 100 y ahorrarse la fase previa de los Grand Slam. Culminó el año con su convocatoria para las Finales de la Copa Davis en las que llegó hasta la final contra Italia.

Este curso ha conquistado el Challenger de Murcia; alcanzó la final en el de Alicante y ahora aterriza en octavos de Roland Garros. Ahí espera a Jódar, que de superar a Michelsen se enfrentaría al asturiano y permitiría a España garantizar una raqueta nacional en cuartos de final. Carreño encuentra en Roland Garros una más que buscada segunda oportunidad. Siempre se negó a que la lesión del codo le retirara y, hace tres semanas, una en el hombro le impedía coger siquiera la raqueta.

Lo de este viernes es un premio a su constancia. Se le vio cómodo con la derecha y llevando el ritmo del partido. Conectó 53 golpes ganadores; 10 saques directos y cometió menos errores no forzados que su rival. Festejó con tranquilidad; la emoción ya le fluye por dentro. Carreño comenzó Roland Garros en el puesto 89 y ya se sitúa en el 67. ¿Por qué parar aquí? Tiene una gran oportunidad para estar en cuartos de final y, con el cuadro tan abierto, llegar más lejos. Que le quiten lo bailado.