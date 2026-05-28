Landaluce prolonga su sueño en Roland Garros con una épica remontada y se cita con el verdugo de Sinner

De remontadas va la sesión de este jueves en Roland Garros. Martín Landaluce grita al cielo de París. Un bramido de liberación, de quien ha revertido una situación límite. Kopriva, su rival, se había apuntado las dos primeras mangas (6-1, 6-2) con solvencia y caminaba inexorablemente hacia el triunfo.

Le dio el alto un Landaluce enérgico que sacó brío para llevarse los tres siguientes sets, el último con rosco incluido. Avanza a la siguiente ronda, donde se citará con Cerúndolo, verdugo de Sinner. Palabras mayores. Vit Kopriva se llevó los dos primeros parciales por 1-6, 2-6, pero en un duelo de puntos directos y rápidos, el español dio la vuelta al marcador con un 6-4, 7-5, 6-0 en los tres siguientes.

El checo se quedó sin gasolina física y mental cuando Landaluce fue capaz de remontar break abajo en el cuarto set, para forzar un desempate en el que demostró lo que ya venía avisando esta temporada con los cuartos de final de los Masters 1000 de Miami y Roma.

Landaluce contra el verdugo de Sinner

El público de la Philippe Chatrier asiste absorto a un desvanecimiento en toda regla. Lo protagoniza Jannik Sinner, a quien no le queda ni saliva con la que hidratarse. Tenía el partido para ganar tras apuntarse las dos primeras mangas y estar a un juego de hacer lo propio con el partido. Hasta que el sol, enemigo de los tenistas en lo que va de torneo, opinó lo contrario. El italiano sufrió calambres, vómitos, deshidratación y finalmente cayó eliminado (6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6) en Roland Garros a manos de Cerúndolo, que se cita ahora con Landaluce.