PSG – Arsenal: quién es el favorito para ganar la final de la Champions League

Arsenal y PSG se miden en la final de la UEFA Champions League, un partido con el que se echará el cierre a la temporada de clubes en el fútbol europeo. El conjunto gunner llega al choque con su reciente título de Premier League bajo el brazo, después de más de dos décadas de sequía y con un amago de remontada del Manchester City en la recta final del campeonato. El equipo que dirige Mikel Arteta se verá las caras con otro entrenador español, un Luis Enrique que tratará de convertir al PSG en el segundo club, tras el Real Madrid, que lograr revalidar el título de la Champions League desde el cambio de denominación en 1992.

Cuándo es la final de la Champions League

Las competiciones de clubes de la UEFA concluirán su triplete de finales con la disputa del partido por el título en la Champions League. Primero fue el turno de brillar para Aston Villa y Crystal Palace con sus títulos de Europa League y Conference, respectivamente. La final de la Champions League, la más prestigiosa de las tres competiciones, se disputa el sábado 30 de mayo. El PSG llegará a la cita para repetir como campeón de Europa con cerca de dos semanas de descanso, mientras que el Arsenal lo hará con seis días. Un triunfo de los londinenses cerraría una temporada con pleno de títulos europeos para los equipos de la Premier League.

En dónde se juega la final de la Champions League

El recinto elegido para albergar la final de la Champions League se estrenará como sede del partido decisivo de la antigua Copa de Europa. Su nombre, de hecho, hace honor a uno de los grandes jugadores del torneo bajo su antigua denominación. El Ferenc Puskás Arena de Budapest (Hungría) acogerá el duelo por el título entre Arsenal y PSG. Un partido en el que, salvo sorpresa, el público húngaro no verá superado uno de los récords que aún ostenta ‘Pancho’ Puskás. El entonces delantero del Real Madrid anotó cuatro tantos en la final de 1966 ante el Eintracht de Frankfurt para darle la sexta Copa de Europa a los blancos.

A quién ven las apuestas ganador de la Champions League

PSG y Arsenal han firmado trayectorias diferentes para alcanzar la final de la Champions, que ponen de relieve las diferencias de estilo entre Mikel Arteta y Luis Enrique. Los parisinos priman el juego ofensivo, espoleados por la calidad de piezas como Dembélé y Kvaratskhelia, un centro del campo dominador y la potencia de sus laterales; como demuestran sus 23 goles en ocho partidos de eliminatorias. El equipo del norte de Londres contrasta en su propuesta con el PSG. El Arsenal, primer clasificado en la fase de liga, apuesta por la fortaleza defensiva y un gran poderío a balón parado. Sus cuatro porterías a cero en seis encuentros eliminatorios son la mejor prueba de ello.

Las casas de apuestas ven más probable que el PSG repita título en la Champions a que el Arsenal escriba su nombre por primera vez en la lista de ganadores. El favoritismo de los de Luis Enrique no es total, pero sí parten con esta vitola de cara al duelo del sábado 30 de mayo (18:00 horas en la España peninsular). La mayor dificultad del camino hacia Budapest del PSG, que derrotó con solvencia a Chelsea y Liverpool y se impuso al Bayern en semifinales, ha primado sobre un Arsenal con más dudas en su juego. El césped será el encargado de dictar sentencia independientemente de cómo lleguen ambos conjuntos.