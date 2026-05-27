Quién actúa en la final de la Champions League

PSG y Arsenal disputan este sábado 30 de junio la final de la Champions League en el Puskas Arena de Budapest. The Killers será el grupo que actuará antes del comienzo de un partido en el llamado Kick Off Show, que tendrá lugar antes de que los jugadores de los dos equipos disputen una final inédita en la historia de la competición. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la actuación de The Killers antes de la final de la Champions League 2026.

Este sábado 30 de junio se disputa la final de la Champions League en la que PSG y Arsenal lucharán por el título más importante de la temporada. Luis Enrique y Mikel Arteta quieren hacer historia en el Puskas Arena de Budapest, donde el asturiano quiere hacer historia logrando su segundo título consecutivo, mientras que el técnico vasco buscará levantar al cielo de Budapest la primera Champions de la historia del club gunner.

Una de las grandes novedades en esta final de la Champions League es que el partido cambia de hora y se disputará a las 18:00 horas, en una medida de la UEFA para favorecer el traslado de los aficionados entre países. La organización presidida por Ceferin también anunció hace unos días que el grupo The Killers actuará en el Kick Off Show que tendrá lugar antes del inicio del partido más importante de la temporada y que reunirá a millones de personas de todas partes del mundo delante de la televisión.

Qué grupo cantará en la final de la Champions League

The Killers será el grupo que actuará en el Kick Off Show de la final de la Champions League, «en lo que promete ser un preámbulo inolvidable antes del evento más importante del fútbol europeo de clubes». «Cuando nos propusieron actuar en el Kick Off Show de la final de la UEFA Champions League, patrocinado por Pepsi, aceptamos sin dudarlo. Hay escenarios que hablan por sí solos. Es un honor para nosotros rendir homenaje a estos increíbles equipos y jugadores en lo que, sin duda, será un partido épico», afirmaron los miembros de la banda en declaraciones que recoge la UEFA.

A qué hora será la actuación de The Killers

La actuación de The Killers en el Kick Off Show comenzará sobre las 17:40 horas de la tarde. Después de que los 22 jugadores abandonen el césped tras hacer ejercicios de calentamiento, rápidamente se montará un escenario para la actuación de uno de los grupos más importantes del mundo.

De dónde son The Killers

The Killers es una banda formada en el año 2001 en Las Vegas, Estados Unidos. La banda está formada actualmente por Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr. Está considerada como una de las bandas de rock más importantes en lo que va de siglo.

Las canciones más conocidas de The Killers

The Killers ha vendido más de 35 millones de discos y en el Kick Off Show de la final de la Champions interpretará grandes clásicos como ‘Mr. Brightside’, ‘When You Were Young’ y ‘Human’.