El Gobierno de Pedro Sánchez protege al ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y no hará una auditoría interna tras la imputación del descrito como «faro moral de la izquierda» por presuntas irregularidades en el rescate de Plus Ultra durante la pandemia de Covid en 2021. «Está muy mirado», aseguran fuentes del Ejecutivo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que los procedimientos de concesión de la ayuda a la aerolínea «se miraron con lupa» y «no solamente por un control de la administración», además de «las diferentes instituciones que ya lo hicieron».

Fuentes del Ejecutivo confirman que se dan por satisfechos con las averiguaciones que llevaron a cabo después de que el caso se denunciase y acabara en los juzgados de Plaza de Castilla.

Según apuntan desde La Moncloa, este trabajo ya se hizo entonces: «En la medida de lo posible, con actuaciones del Gobierno, intentamos averiguar». Sin embargo, circunscriben sus indagaciones al caso que estuvo judicializado en 2022 tras una denuncia del sindicato Manos Limpias por presunta malversación de caudales públicos en el rescate. «En su día, Plaza Castilla recibió denuncia y la archivó porque no encontró indicios de delito», aclaran esas fuentes del Gobierno.

Es más, desde La Moncloa subrayan que el procedimiento de concesión de la ayuda pública fue revisado y validado por la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Las fuentes, además, señalan que ha habido una serie de «errores e incongruencias» en el informe de la UDEF que sirvió como base para la imputación del ex presidente. Concretamente se refieren a una conversación que aparece en el documento de la policía judicial como indicio del presunto tráfico de influencias.

Estallido del ‘caso Zapatero’

Todo ello a pesar de que un auto del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional de José Luis Calama señaló a Zapatero como el «líder de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada», que habría puesto sus «contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables».

Según la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el ex presidente habría recibido casi dos millones de euros a cambio de ejercer influencias para que la aerolínea Plus Ultra obtuviera un rescate público de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de la SEPI.

Por todo ello, el magistrado imputó a Zapatero por un delito de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. La Audiencia Nacional le citó a comparecer como investigado el próximo 2 de junio. Sin embargo, ante la ingente cantidad de material aportado por los investigadores, el ex presidente solicitó retrasar su comparecencia y, finalmente, acudirá al juzgado el 17 y 18 de junio.