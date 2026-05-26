El juez acepta retrasar la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la petición de la defensa del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de posponer su declaración como investigado en el caso Plus Ultra y ha señalado el interrogatorio para los días 17 y 18 de junio, a las 09:00 horas.

La defensa de Zapatero solicitó en la mañana de este martes el aplazamiento de su comparecencia judicial en calidad de investigado, prevista en un primer momento para el 2 de junio, debido a la «complejidad de la causa» en la que ha sido imputado, tal y como alega su letrado, Víctor Moreno Catena.

El ex presidente fue citado para ese día tras ser imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el préstamo concedido a la compañía aérea Plus Ultra. Esta es la primera vez que un ex presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero gobernó en España entre 2004 y 2011) es imputado por la Justicia.

Por su parte, el juez Calama asumió el pasado 3 de marzo la competencia sobre esta causa, que investiga un posible delito de blanqueo en la aerolínea Plus Ultra, y prorrogó hasta el 28 de mayo la instrucción del caso. El instructor del caso imputó el pasado 19 de mayo a José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Calama considera al ex presidente Zapatero como el «líder» de lo que denomina una «trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada», que habría puesto sus «contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables».

Asimismo, el auto describe una estructura «estable y jerarquizada» cuya finalidad era la «obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra».

El dinero del rescate de Plus Ultra

La investigación del caso Plus Ultra se abrió a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que señala el «uso indebido» de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021. El Ministerio Público sostiene que el dinero se habría utilizado para la «devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras» de una supuesta trama delictiva.

Ya el pasado mes de diciembre, y en el marco de esta investigación, fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez, por orden del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que finalmente elevó la causa a la Audiencia Nacional.

Según la Fiscalía, el dinero procedería de «actos de malversación» cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de «muy alta cuantía», concretamente de «fondos públicos de programas CLAP», impulsados por el Gobierno para repartir alimentos básicos subsidiados, y «ventas de oro del Banco de Venezuela».