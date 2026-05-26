Los supermercados se encuentra preocupados por el «esfuerzo que están teniendo que hacer las empresas de alimentación para mantener la rentabilidad», según alertan desde Asedas. Además de que también hay un gran desconcierto con respecto a «la evolución de los precios y de los márgenes».

«Hay quien piensa que este problema de los precios se solucionan con impuestos. Pues les decimos que eso seguro que no va a ser así, va a ser contraproducente y como mínimo, por favor, que no le llamen un impuesto inteligente, porque eso nos crea a todos un problema mental, cuando en realidad son más impuestos al consumo», ha denunciado Ignacio García sargazo, director general de Asedas

A lo que ha continuado que es «más sencillo hablar de reducir los costes de los supermercados a través de los costes regulatorios. Así, hay que reducir los impuestos, sobre todo los que afectan al consumo».

Por otro lado, considera que se está trasladando un mensaje erróneo a la población y que afectar a la confianza de los consumidores, diciendo que «algo se hace mal en la cadena alimentaria y especialmente en la distribución para que los precios estén donde están, porque eso sencillamente no es cierto y genera inquietud».

Crear supermercados públicos no tiene sentido

Mientras que otras voces de la política apelan por la necesidad de crear supermercados públicos, pero desde Asedas consideran que «hoy en día se habla de que en España debería hacer falta supermercados públicos, de verdad, no tiene sentido teniendo tantos supermercados».

«Estamos muy preocupados por la evolución de los precios y sobre todo por la evolución de cierta percepción que se instala diciendo que es un problema de competencia. No lo es… porque España es uno de los países más competitivos de Europa en distribución alimentaria», aclara García.

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