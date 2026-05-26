Los 10 colores de uñas bonitos y favorecedores que van a triunfar este verano entre las más elegantes

Van a triunfar este verano entre las más elegantes, los 10 colores de uñas bonitos y favorecedores. Es hora de apostar claramente por unas manos que pueden convertirse en la mejor carta de presentación posible, con ciertos elementos que, sin duda alguna, acabarán marcando la diferencia. En estos días en los que quizás tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que el verano nos anima a descubrir desde otro punto de vista.

Son tiempos de aprovechar al máximo unos tonos que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará una buena carta de presentación. Unas uñas del color de la temporada siempre nos hacen pensar en estas noches o días de descanso que nos estarán esperando. En verano casi todo vale, teniendo en cuenta que dejaremos atrás las duras normas de una temporada en la que parecerá que tenemos por delante algunas situaciones del todo inesperadas. Salidas nocturnas y algunos tonos que pueden convertirse en la antesala de algo más, con unas manos bien hechas, una manicura que podemos hacernos en casa y un color que destacará.

Entre las más elegantes hay unos tonos que se repiten

Nos fijamos en las manos de las famosas y lo hacemos con la mirada puesta a una serie de cambios que son los que nos afectarán de lleno. En unos días en los que quizás tocará empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden ser los que nos acompañarán en breve.

Los actos sociales del verano nos obligan a reinventar nuestras uñas. Pero cuidado porque también podemos tener en nuestro poder una serie de vestidos y prendas que invitan a buscar la mejor forma de combinarlos con nuestro estilismo. Con esta tendencia en manicura vas a ahorrar.

Estos son los 10 colores de uñas más bonitos y favorecedores

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Los expertos de The Manicurist ya saben el tipo de tono que estará de moda y este verano, las más elegantes no dudan en apostar por unos tonos neutros que pueden ser esenciales que tengamos en nuestro poder. Los colores de moda de este verano 2026 nos van a sorprender, nuestras uñas nunca han combinado mejor con todo:

Los nudes rosados. Este año, el rosa que coquetea con el crema se integra en la categoría de valores seguros. Mismo refrán en nuestras manos, siempre que se opte por colores de uñas sutiles y desaturados. Con un tono pastel como Pastel Pink, el efecto your nails but better está garantizado. Este rosa matizado con un toque beige realza las uñas cortas o medianas para una manicura nude trabajada, perfecta para un look profesional. Jugando con las transparencias rosadas, Pale Rose aporta un toque de frescura sin robar protagonismo a tu outfit. Es el tono de pintauñas ideal para hacer soap nails o crear una base nude para French manucures y otros nail arts.

Los nudes beige y arena. Las uñas beige y arena también se imponen como los nuevos esenciales de belleza. En moda, también es así, como se ve en Alaïa, donde nos quedamos boquiabiertos ante ese vestido segunda piel. Pink Sand y Dove Beige ilustran esta dinámica: sus texturas modernas, casi minerales, los convierten en tonos perfectos para una manicura suave que no pasa desapercibida. Nos encantan porque alargan visualmente la uña. Combinan con todos los tonos de piel y se adaptan a todos los estilos, desde el más casual hasta el más sofisticado. Una elección evidente para quienes buscan un color de pintauñas neutro para usar a diario.

Los marrones claros y tonos arcilla son algunos de los colores destacados de 2026, como se pudo ver en el podio de Akris y en otras colecciones de moda Primavera-Verano 2026. Ni demasiado oscuros, ni demasiado marcados, Freckles y Clay aportan esa profundidad manteniendo cierta calidez. Invocan notas amaderadas y animales, a la vez suaves y salvajes. ¡Para manicuras con colores neutros que se salen de lo común!

Los verdes discretos. Se ve en Balmain: en 2026, el verde se vuelve aterciopelado y coquetea con el gris. Khaki y Sauge encarnan este movimiento, formando parte de la tendencia earth tones nails. Dos excelentes opciones si te gustan los neutros con carácter. Una excelente alternativa al beige o al gris, para una manicura natural pero original. Cabe destacar: estos verdes delicados funcionan especialmente bien en uñas cortas y formas redondeadas, y son muy favorecedores en pieles doradas. ¡Tus BFF para el verano 2026!

Rojo apaciguado y rosa empolvado. Ni realmente rojos, ni totalmente rosas, Brique (un tono visto también en la pasarela de Balmain) y Old Rose ofrecen una interpretación más cálida del neutro. Dos colores que mantienen sin embargo ese toque de profundidad que nos gusta para lucir manicuras con mucho estilo. Colores otoñales que funcionan maravillosamente en tonos de piel medios a oscuros y en uñas largas a medianas.

Los neutros fríos. Las uñas azul-gris y los blancos lechosos se imponen, llevados por una estética depurada y orgánica. Lo demuestran el inspirador y singular total look visto en Carven y el blanco Cloud Dancer elegido Color del año 2026 por Pantone. En cuanto a pintauñas, Mist Grey seduce por esta sobriedad gráfica, mientras que Milky White sigue siendo LA referencia de las milky nails. ¿El efecto obtenido? Unas uñas limpias y luminosas, un acabado ultra cuidado y una base ideal para un nail art discreto o una manicura de boda.