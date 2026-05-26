Triunfó en 2024 y está a punto de regresar a Netflix: la segunda temporada del thriller criminal más adictivo

La «Gran N roja» está teniendo un 2026 repleto de estrenos virales. Desde el final de sagas como Stranger Things al nacimiento de proyectos originales y virales de la talla de Él y ella o El botín. Pero lejos de intentar sorprendernos con otra novedad, el terminal quiere recuperar una querida serie que ya destacó hace dos años en el catálogo: Netflix estrenará dentro de pocas horas la segunda temporada de Asesinato para principiantes.

Producida por la BBC y distribuida por la líder del streaming, esta producción está basada en la trilogía de novelas homónima escrita por Holly Jackson. En 2024, la primera ronda de seis episodios adaptó el primer libro de la escritora y ahora, la segunda temporada hará lo propio con el segundo, titulado Desaparición para expertos. En la supervisión audiovisual, la guionista Poppy Cogan (Chloe, Steal) ejerce de showrunner en colaboración directa con la propia Jackson, quien estuvo involucrada en la revisión de los guiones y en la producción ejecutiva. La base creativa se mantiene también en el seguimiento de la ficción, aunque al liderazgo direccional de Dolly Wells (Good Posture) se suma en esta ocasión la participación de su compatriota británico, Tom Vaughan (Yo, Jack Wright), repartiéndose ambos la media docena de capítulos del nuevo caso al que deberá enfrentarse la intrépida y persuasiva Pip.

Netflix estrena la segunda temporada de ‘Asesinato para principiantes’

En la primera temporada, Pip Fitz-Amobi investigaba en su proyecto escolar el viejo caso de asesinato de Andie Bell, sospechando que Sal Singh, el novio acusado que se suicidó, era completamente inocente. Pip terminó arriesgando su propia integridad y resolviendo el caso.

Netflix lanza otra ronda de episodios de Asesinato para principiantes, teniendo como punto de partida el abandono de la protagonista de la investigación criminal. En su defecto, decide abrir un pódcast temático del que pueda hablar del tema sin correr ningún riesgo físico. Pero cuando el hermano de un amigo cercano desaparece sin dejar rastro y la policía se limpia las manos, a Pip no le quedará otra: utilizará el programa radiofónico para conseguir pistas en una carrera contrarreloj para encontrar respuestas a la desaparición.

Emma Myers (Miércoles) vuelve a encarnar el papel de Pip, acompañada por otros personajes e intérpretes de la primera temporada como Zain Iqbal (Ravi Singh), Asha Banks (Cara Ward) y Yali Topol Margalith (Lauren Gibson), entre otros. Se estrenan en la continuación Eden H. Davies, Misia Butler, Jack Rowan y Freddie England.

¿Cuándo podrán verse los capítulos?

Netflix lanzará los seis episodios de la segunda temporada de Asesinato para principiantes mañana, miércoles 27 de mayo. Todavía no existe una confirmación oficial para la tercera temporada, aunque esa es la idea prevista por parte de sus responsables. Habrá que esperar a la audiencia general de la serie para ver si la plataforma ofrece luz verde a la versión audiovisual del tercer libro, de nombre Venganza para víctimas.