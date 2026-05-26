Josué Reyzabal recuerda el momento más hollywoodiense de los 100 años de Cines Callao: «Cortamos Gran Vía para Chris Hemsworth»

Hay fechas que definen determinados lugares. Para una de las ubicaciones más emblemáticas de Madrid, la fecha sería el 11 de diciembre de 1926, cuando el Cine Callao reunió por primera vez en la historia de la ciudad a cientos de personas frente a la gran pantalla. Fue en un edificio situado en la Gran Vía de Madrid diseñado por el joven arquitecto Luis Gutiérrez Soto y construido en tan sólo ocho meses. Desde entonces, el cine ha sido testigo férreo de la historia de la ciudad, ofreciendo un respiro cultural a sus ciudadanos en tiempo de guerras, y siendo lugar de encuentro de locales y ciudadanos en los mejores años de la ciudad durante estos cien años de vida de estos cines. De toda su historia, más de 80 años, la familia de Josué Reyzabal, consejero delegado de Callao City Lights y Arconte, ha estado al frente de su dirección. Como representante de la tercera generación frente a los cines, su voz es la que nos contará cómo ha sido la preparación de los 100 años de los cines y cuáles son los hitos que más han marcado su historia.

Un cine que habla de las primeras veces

Si nos retrotraemos en la historia, aquel diciembre del 26 el proyector se iluminaría por primera vez con la película del clásico Luis Candelas, el bandido de Madrid, uno de los personajes más célebres de la ciudad cuya leyenda también alimenta otro icono centenario de Madrid, el restaurante La Cueva de Luis Candelas, ha pasado un siglo.

Por aquel entonces el cine era mudo y los films se acompañaban de sonido en directo. Lo mismo que ocurría con el cine de verano que comentábamos al principio de este encuentro. La voz llegaría en el 29 con la proyección de El cantor de jazz y la primera película en español que se rodó en Hollywood, El cuerpo del delito; en mayo de 1930 también se proyectó en este cine. Desde luego, no podríamos enumerar cuántas veces se ha podido hablar de la magia de las primeras veces a lo largo de la historia del cine. Un siglo da para mucho, pero dentro de la trayectoria de los Cines Callao aparece presumiblemente el honor de haber proyectado «la primera película sonora, la primera película hablada, la primera película en 3D… Ha habido muchas primeras veces en este cine».

Cien años dan para mucho, sobre todo para consolidar una ubicación como un símbolo colectivo de Madrid. Los Cines Callao son eso: un lugar donde la gente queda, se encuentra y reconoce la ciudad. Es el lugar donde se queda antes de salir, el punto de referencia al que todos saben llegar y una de las estampas más reconocibles de Madrid para quienes visitan la ciudad por primera vez. Josué Reyzabal así lo define: un lugar de encuentro.

«Para mí, los Cines Callao es un edificio que ha unido a las personas, pues cuando no ha sido una premier, ha sido un evento o ha sido quedando con tu amiga o tu amigo en la plaza. Entonces sí, creo que las cosas importantes suelen pasar por aquí».

Y aun así hay cosas que desconocemos de este lugar, como que hay una terraza en su azotea que durante los años previos a la Guerra Civil sirvió como cine de teatro. «Hoy es el espacio más VIP de los cines, donde celebramos premieres más exclusivas», nos cuenta Josué. El ejemplo más latente fue aquella en la que Disney tomó todo el edificio para celebrar la premier del biopic de Bruce Springsteen. «Estaba en la parte de abajo del edificio Manel Fuentes, gran imitador de Springsteen, dando un concierto, en la sala la proyección y arriba Jeremy Allen y los actores en un photocall exclusivo».

Las generaciones que hemos llegado más tarde a la ciudad tampoco sabíamos que el sótano en su momento fue un gran café, después una sala de billar y, en 1970, sede de las fiestas de Xenon. «¿Sabes lo que es? Fue una discoteca que funcionó en el sótano menos uno durante la movida madrileña, en los años 70 y 80». Ahora este espacio está ocupado por una segunda sala de cine de 400 butacas, la principal cuenta con 750.

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De igual manera, tampoco mucha gente sabe que, caminando por la fachada de la derecha, encima de la Taberna Calladito, el edificio del cine dio una segunda vida a las antiguas oficinas para montar un hotel. «En la parte de detrás de los cines teníamos un edificio infrautilizado y pensé que tenemos que hacer un producto hotelero turístico, porque estamos donde estamos». Decidieron ceder la gestión del hotel a la cadena By Pillow y dar forma a un concepto boutique de 16 habitaciones con un restaurante en la planta calle. «Lo único que le medio obligué al inquilino fue que pusiera como nombre de la cafetería algo con gracia y que tuviese relación con el cine. Y me dijo: «¿Y qué te parece… Taberna Calladito?» Y me encantó el nombre».

Adaptarse o morir

Josué lleva, como quien dice, toda una vida entre las salas de proyección, viendo cómo la relevancia de este enclave iba asentándose con los años. Su abuelo fue el primero de su familia en tomar las riendas del cine: «Lo que hizo fue alquilarlo al principio y luego ya lo compró. Eso es lo que cuentan los archivos, por eso sé que de los 100 años del cine, 85 o 90 han estado bajo la dirección de mi familia». Escuchando las historias de su familia entre bambalinas de las salas de proyección y eventos: «En tiempos de posguerra, mi abuelo supo cómo dar con un modelo de entretenimiento que duró mucho tiempo», pero que cambió con el payaso de los años.

«En los últimos 50 años se habrán cerrado en Madrid, de la M30 para dentro, en torno a 40 o 50 salas de cine. Hay muchos locales de Madrid donde ahora ves un supermercado, un bingo o un Zara, que antes eran un cine», narra Josué. «Suena triste, el romanticismo se pierde en este sentido, pero es verdad que el cine no tenía nada que ver en condiciones de rentabilidad con lo que era antes de que surgiesen las plataformas… A lo largo de la historia ha habido un montón de variables que han hecho que la gente no vaya tanto al cine». Sólo había una fórmula para sobrevivir: adaptarse o morir.

«Aquí José Luis Martínez Almeida tuvo mucho que ver. Cuando no era tan mediático, era concejal; ayudó mucho a consolidar la Gran Vía de Madrid como el eje cultural de España. Se preguntó qué había que hacer para que no siguiesen cerrando salas de cine». Y al final el punto decisivo fue recurrir a los ingresos alternativos. «Una de las cosas en las que fuimos pioneros fue en sustituir las lonas que anunciaban las películas por pantallas LED de gran formato». Entonces, surge en los Cines Callao el negocio de la exhibición publicitaria en el justo momento en que el Ayuntamiento y la concejalía peatonalizaron la plaza de Callao de 2000 metros cuadrados.

Ha habido muchos hitos, pero este hizo que los Cines Callao entrasen en la etapa más polivalente de su historia y sucumbiesen a un auténtico glow up que ha completado en estos últimos 15 años con la renovación completa del edificio y la adquisición de nuevo material de última generación. «Al final del 2023 hice la mayor rehabilitación de la historia del cine respetando a todos los efectos la fachada, la sala y todos los elementos que hacían únicos a este cine». Una reforma que incluyó la recuperación de uno de los ascensores que se encuentran a los laterales de la entrada al edificio; «el segundo vendrá el año que viene», adelanta Josué.

Pese a todas las facetas que tiene ahora el cine, Josué remarca que la intención principal de Cines Callao siempre ha sido mantener intacta la esencia del edificio. «Tenemos estos ingresos para que siga siendo cine, pero aquí ante todo somos cultura», subraya. «Hemos hecho monólogos cómicos con Goyo Jiménez y Luis Piedrahita, danza con Nacho Cano y Oco con Pino Sagliocco. También hemos servido como sede para el aniversario de SEAT con un show musical de los años 80 a los 2000, todo gracias a que podemos quitar las butacas con una facilidad que te sorprendería».

Y cuando no ha sido una pista de la NBA, este espacio diáfano ha servido como pista de futbito para la liga, o como ring de boxeo. «Hemos tenido aquí el Campeonato de España femenino de boxeo. Organizamos una velada en la que tuvimos que montar un cuadrilátero homologado por la federación y todo».

Madrid en el mapa de Hollywood

«Y ahí es donde surgen los eventos, las premieres… En Cines Callao somos famosos por las premieres. Y eso da a Madrid mucha marca Madrid». Tanto así que esta ubicación juega ya a nivel internacional como un punto de referencia de la industria de Hollywood para elegir este emplazamiento como lugar de culto en el estreno de los films más taquilleros.

«Hubo una vez que cortamos toda la Gran Vía para que entrase Chris Hemsworth y se subieron en 5 Hummers En los últimos años, por sus butacas se han sentado Pedro Pascal, Brad Pitt, Angelina Jolie, Richard Gere, George Clooney… y así, un largo listado de grandes iconos del cine contemporáneo.

El cine no es el único arte que ha pisado este cine; «hemos tenido músicos como Metallica o Rihanna, que vino con Sephora. Y lo de Rosalía… bueno, eso fue increíble. Apareció corriendo, con toda la calle cortada… Fue espectacular que pudiéramos organizar el lanzamiento de su último disco».

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100 años testigo de la ciudad

Un hito tan importante para este lugar se merecía una agenda a la altura del momento. «El centenario se empezó a trabajar hace 1 año. Empezamos a ver primero opciones de empresas que nos pudieran ayudar y, en este sentido, decidimos aliarnos con la empresa Dragon, que lleva años ayudando a promover eventos icónicos en la ciudad como la Mutua Madrid Open de tenis».

Todavía no sabían qué hacer, pero Josué sí tenía clara una cosa desde el principio: ser anfitriones de su propia casa. «Siempre hacemos eventos corporativos y atraemos a mucha gente de forma multitudinaria por encuentros que organizan las marcas. No ahora. Quiero crear en mi propio edificio emblemático algo con el logo Gatsby Velvet que has visto en la entrada».

Esta sinergia ha dado forma a diez encuentros que se irán celebrando a lo largo del año. Algunos ya han acontecido: «Recuerdo que en San Valentín organizamos un First Dates en la plaza de Callao», en el que la gente que hacía match podía subir a la terraza» y un bingo. «Esta idea surgió porque mi familia tenía una productora que operó durante la época del destape. ¿Recuerdas la película Los bingueros, con Fernando Esteso, Andrés Pajares…? Era una comedia española que decidimos homenajear celebrando un bingo aquí en el cine».

De todos los encuentros, hay dos que serán los más esperados. El primero tendrá lugar hoy, martes 26: «Celebraremos lo que hemos denominado como la alfombra roja, que es la gran fiesta del centenario». Tendrá, cómo no, una alfombra roja amenizada por Toni Aguilar en la plaza y «la mejor orquesta de Europa» tocando en directo bandas sonoras de películas como Star Wars, Superman, Piratas del Caribe, Jurassic Park, «bueno, todas las que te pueden sonar».

La cena, eso sí, será en petit comité con un encuentro especial y a la altura de la ocasión para el que han creado los Premios del Centenario, «un reconocimiento precioso que vamos a dar a diferentes actores, actrices y gente representativa del sector, como Blanca Suárez, Luis Tosar, Miguel Rellán, Amenábar… y estarán invitadas muchas otras personalidades VIP y allegados a la familia». Pero pasarán cosas para el visitante de a pie: «No puedo decir muchas, pero pasarán cosas», nos dice Josué, así que nos tendremos que mantener atentos. Para la siguiente habrá que esperar a la Navidad. «Esta fecha va a ser increíble. En un mes se juntan el aniversario de los cines, el cumpleaños de mi madre y el mío y hemos decidido hacer una celebración por todo lo alto».