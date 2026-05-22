Madrid estrena su primer ‘jewelry bar experience’ escondido en un hotel en pleno barrio de Salamanca

Madrid estrena un nuevo concepto de ocio gastronómico y experiencial con la apertura de Acorazada, un espacio que mezcla joyería conceptual, coctelería y restaurante en un formato híbrido que funciona como jewelry bar experience. El proyecto se esconde dentro del nario del nuevo ‘place to be’ en la Milla de Oro de la capital. Escondido dentro del Hotel Wipton by Petit Palace (Jorge Juan, 17), en pleno barrio de Salamanca, propone un plan de tardeo y noche que se mueve entre lo clandestino y lo exclusivo. Aquí, las joyas de la diseñadora Elena Estaun conviven con una carta de comida informal y cócteles de autor, creando un ambiente reducido, íntimo y pensado para un público que busca experiencias diferentes en la ciudad, con reserva previa y aforo limitado.

Un espacio escondido dentro de un hotel del barrio de Salamanca

La nueva apertura de Acorazada by Elena Estaun se sitúa en una de las zonas más elegantes de la capital, el barrio de Salamanca, y concretamente en el interior del Hotel WIP by Petit Palace, en la calle Jorge Juan. El acceso no es evidente desde la calle, lo que refuerza ese carácter de espacio secreto o semioculto que ya se ha convertido en tendencia en la ciudad.

El local se presenta como el primer Jewelry Bar Experience de Madrid, un formato que no es ni tienda ni restaurante convencional, sino una mezcla de ambos con una fuerte carga estética. La idea es que el cliente no sólo consuma, sino que viva un ambiente en el que las joyas forman parte del propio decorado, integradas en el espacio como si fueran piezas de exposición permanente.

Joyas como escenario: el universo de Elena Estaun

El alma del proyecto es la diseñadora Elena Estaun, responsable de las piezas que dan identidad al espacio. Sus creaciones, de estética contemporánea y carácter escultórico, se convierten en parte del entorno del bar, funcionando como elementos decorativos, pero también como producto disponible para la venta.

Las joyas no están aisladas en vitrinas tradicionales, sino que aparecen integradas en el ambiente, reforzando la idea de que aquí el cliente no visita una joyería al uso, sino un lugar donde el diseño forma parte de la experiencia global. Estaun ya había trabajado una estética muy reconocible en sus colecciones, y en este proyecto la lleva un paso más allá al convertir su universo creativo en un espacio físico completo.

Gastronomía informal y cócteles como parte del recorrido

El concepto no se limita a la joyería. Acorazada incorpora una oferta gastronómica pensada para acompañar el momento del tardeo o el afterwork. La carta incluye platos informales en formato reducido, pensados para compartir, junto con una selección de cócteles que buscan encajar con el ambiente del espacio.

Entre las propuestas aparecen platos como gildas reinterpretadas, nigiris o bocados creativos, que funcionan como acompañamiento de una experiencia más amplia que no gira únicamente en torno a la comida, sino al conjunto del entorno.

La coctelería es otro de los pilares del concepto, con una carta diseñada para integrarse en el carácter íntimo del lugar, reforzando la idea de un espacio donde todo está pensado para prolongar la estancia del cliente.

Aforo reducido y experiencia casi clandestina

Uno de los puntos clave del proyecto es su capacidad limitada. El espacio cuenta con pocas mesas, lo que refuerza su carácter exclusivo y obliga a reservar con antelación. No es un lugar pensado para el paso espontáneo, sino para una visita planificada.

El acceso dentro del hotel y la distribución interior contribuyen a esa sensación de enclave escondido, casi clandestino, algo que conecta con otras tendencias recientes en la ciudad: bares secretos, speakeasies o espacios de acceso restringido que requieren conocimiento previo o reserva.