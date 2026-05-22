Las deducciones de Hacienda que la mayoría de los trabajadores dejan escapar
Hacienda ofrece un buen número de deducciones para los trabajadores en la declaración de la renta
Hacienda ofrece un buen número de deducciones a los trabajadores para que puedan ahorrar impuestos en la campaña de la renta. Los contribuyentes españoles que cumplan con los requisitos tienen hasta el próximo 30 de junio para declarar los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de 2025. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las deducciones que ofrece Hacienda en la campaña de la renta 2026.
La renta 2026 sigue su curso mientras los contribuyentes españoles van cumpliendo con sus obligaciones con el ejercicio del IRPF. Con motivo del primer mes de la campaña, el pasado 6 de mayo, la Agencia Tributaria publicó un comunicado oficial en el que informó que más de 4.494.000 contribuyentes ya han recibido su devolución por un importe de 3.147 millones de euros.
En el primer mes de campaña, la Agencia Tributaria informó que 7.978.000 contribuyentes ya han cumplido con sus obligaciones en la declaración de la renta. «Hasta la fecha ya se han abonado el 70,9% de las devoluciones y el 58% de los importes solicitados», informaron desde la Administración, que también desveló que ya hay 1.179.000 de declaraciones con resultado a ingresar. Aquí hay que tener en cuenta que los españoles a los que les sale ‘a pagar’ la renta suelen esperar a confirmar el borrador al próximo 30 de junio, cuando tienen que efectuar el pago de los impuestos correspondientes.
Desde el pasado 6 de mayo, los contribuyentes tienen la posibilidad de realizar la declaración de la renta a través del teléfono solicitando cita previa con antelación. A partir del 1 de junio, se habilitará la opción de poder presentar la declaración de la renta en cualquier oficina de la Agencia Tributaria. Para ello habrá que solicitar cita previa con antelación.
Las deducciones de Hacienda en la renta
Hacienda ofrece un buen número de deducciones a los trabajadores que pueden aprovechar para ahorrar impuestos. Estas pueden ser de carácter estatal y autonómico y van desde las clásicas ayudas por situación familiar, las deducciones por obras que mejoren la eficiencia energética hasta la opción de poder deducirse de la renta la cuota del gimnasio, que ofrecen algunas comunidades como Canarias, Murcia, Comunidad Valenciana o Andalucía.
Las principales deducciones que ofrece Hacienda en la renta son las siguientes:
- Deducción por inversión en vivienda habitual.
- Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación.
- Deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial.
- Deducciones por donativos y otras aportaciones.
- Deducción por actuaciones para la protección y difusión del patrimonio histórico español y del patrimonio mundial.
- Deducción por alquiler de la vivienda habitual.
- Deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas.
- Deducción por la adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de combustible y puntos de recarga.
- Por nacimiento o adopción de hijos.
- Por adopción internacional de niños.
- Por acogimiento familiar de menores.
- Por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años y/o personas con discapacidad.
- Por cuidado de hijos menores de 3 años, mayores dependientes y personas con discapacidad.
- Para familias con dos o más descendientes e ingresos reducidos.
- Por cuidado de ascendientes.
- Por obtención de condición de familia numerosa.
- Por arrendamiento de vivienda habitual.
- Por primera adquisición de su vivienda habitual por contribuyentes de edad igual o inferior a 35 años.
- Por el pago de intereses de préstamos para la adquisición de vivienda por jóvenes menores de 30 años.
- Por adquisición de vivienda habitual por nacimiento o adopción de hijos.
- Por el incremento de los costes de financiación ajena para la inversión en vivienda habitual derivada del alza de los tipos de interés.
- Por adquisición de vivienda habitual en municipios en riesgo de despoblación.
- Por cambio de residencia a un municipio en riesgo de despoblación.
- Por donativos a fundaciones y clubes deportivos.
- Por gastos educativos.
- Por inversión en adquisición de acciones o participaciones de entidades nuevas o de reciente creación.
- Para el fomento del autoempleo de jóvenes.
- Por inversiones realizadas en entidades cotizadas en el mercado alternativo bursátil.
- Por gastos derivados del arrendamiento de vivienda.
- Por el pago de intereses de préstamos a estudios de Grado, Máster y Doctorado.
- Por el arrendamiento de viviendas vacías.
- Por inversión de nuevos contribuyentes procedentes del extranjero.
- Por adquisición de material escolar.
- Por cantidades destinadas a abonos culturales.
- Por cantidades satisfechas en determinados gastos de salud.
- Por cantidades satisfechas en gastos asociados a la práctica del deporte y actividades saludables.
- Por aportaciones a los fondos propios de entidades que desarrollen actividades económicas.
- Por cantidades satisfechas en gastos vinculados con el fomento y formación musicales.