Las deducciones de Hacienda que la mayoría de los trabajadores dejan escapar

Hacienda ofrece un buen número de deducciones a los trabajadores para que puedan ahorrar impuestos en la campaña de la renta. Los contribuyentes españoles que cumplan con los requisitos tienen hasta el próximo 30 de junio para declarar los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de 2025. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las deducciones que ofrece Hacienda en la campaña de la renta 2026.

La renta 2026 sigue su curso mientras los contribuyentes españoles van cumpliendo con sus obligaciones con el ejercicio del IRPF. Con motivo del primer mes de la campaña, el pasado 6 de mayo, la Agencia Tributaria publicó un comunicado oficial en el que informó que más de 4.494.000 contribuyentes ya han recibido su devolución por un importe de 3.147 millones de euros.

En el primer mes de campaña, la Agencia Tributaria informó que 7.978.000 contribuyentes ya han cumplido con sus obligaciones en la declaración de la renta. «Hasta la fecha ya se han abonado el 70,9% de las devoluciones y el 58% de los importes solicitados», informaron desde la Administración, que también desveló que ya hay 1.179.000 de declaraciones con resultado a ingresar. Aquí hay que tener en cuenta que los españoles a los que les sale ‘a pagar’ la renta suelen esperar a confirmar el borrador al próximo 30 de junio, cuando tienen que efectuar el pago de los impuestos correspondientes.

Desde el pasado 6 de mayo, los contribuyentes tienen la posibilidad de realizar la declaración de la renta a través del teléfono solicitando cita previa con antelación. A partir del 1 de junio, se habilitará la opción de poder presentar la declaración de la renta en cualquier oficina de la Agencia Tributaria. Para ello habrá que solicitar cita previa con antelación.

Las deducciones de Hacienda en la renta

Hacienda ofrece un buen número de deducciones a los trabajadores que pueden aprovechar para ahorrar impuestos. Estas pueden ser de carácter estatal y autonómico y van desde las clásicas ayudas por situación familiar, las deducciones por obras que mejoren la eficiencia energética hasta la opción de poder deducirse de la renta la cuota del gimnasio, que ofrecen algunas comunidades como Canarias, Murcia, Comunidad Valenciana o Andalucía.

Las principales deducciones que ofrece Hacienda en la renta son las siguientes: