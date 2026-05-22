El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), empresa pública que contrató al sobrino de José Luis Rodríguez Zapatero, adjudicó a dedo la gestión de sus procesos de selección de personal a la empresa Cegos, según desvelan a este periódico fuentes cercanas a la mercantil. Esta compañía ha estado envuelta en diversos escándalos «por graves irregularidades relacionadas con las oposiciones» en lugares como Cataluña o Madrid. De hecho, la Generalitat llegó a calificar de «incidencias muy graves» las acometidas por esta compañía.

En ese sentido, el Ejecutivo catalán llegó a pedir a Cegos una indemnización de un millón de euros tras organizar unas oposiciones catalanas. En ellas, algunos de los presentes denunciaron que tuvieron que hacer los exámenes hacinados, y que no hubo ningún control a la hora de evitar que se copiara durante las pruebas.

Tanto es así que estos hechos se cobraron la cabeza de la entonces directora de Función Pública de la Generalitat, Marta Martorell. Las quejas se amontonaron a las puertas de su oficina y no pudo hacer otra cosa que dimitir.

Pero este no fue el único caso. Varios opositores denunciaron una situación similar y algunas irregularidades en los exámenes de maquinistas del Metro de Madrid.

Otro caso afecta a RTVE. La empresa pública señaló a Cegos el 6 de agosto de 2024 por una descarga no autorizada de documentación y datos personales de opositores en la plataforma que gestionaba dicha empresa.

En definitiva, Incibe confió sus procesos de selección de personal a esta mercantil, que es, según su página web, líder «en el diseño de soluciones L&D», así como «un agente activo y comprometido con el desarrollo del Capital Humano en el mundo laboral». «Queremos apoyarlo en una transformación que va más allá de los límites de la economía, causando un impacto en toda la sociedad», sentencia Cegos.

La contratación en la empresa que fichó al sobrino de Zapatero

La compañía que fichó al sobrino recepcionista de Zapatero como «técnico de promoción empresarial y desarrollo de negocio» adjudicó el 10 de noviembre de 2023 a Cegos un contrato para gestionar los procesos de selección de personal.

Este contrato se hizo por un importe de 14.800 euros. Al ser un contrato menor, se pudo hacer a dedo, es decir, de forma directa sin que concurrieran más empresas. Una adjudicación que, además, se hizo a la vez que existía un proceso de selección ya abierto.

Esta es la empresa que contrató al sobrino de Zapatero, que, tal y como publicó este periódico, venía de ser recepcionista en otra empresa y logró hacerse con el puesto de «técnico de promoción empresarial y desarrollo de negocio».

Esto sucedió justo seis meses después de un cambio en la dirección general de la compañía pública, cuando se nombró a Félix Barrio en sustitución de Rosa Díaz, «que desempeñaba el puesto desde noviembre de 2019», según explicó entonces el Ministerio de Economía.

Según la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), «los sueldos en el Incibe pueden oscilar desde los 21.000 euros brutos anuales de un perfil administrativo hasta los 89.300 euros brutos al año de salario base del director general del organismo».