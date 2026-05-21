Arturo Pérez Reverte, escritor español: «Creo que la Humanidad se divide básicamente en dos clases de personas: las que saben que van a morir, y las que prefieren no saberlo»
Toma nota de esta importante frase que debes conocer
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La humanidad para Arturo Pérez Reverte se divide en dos tipos de personas, los que quieren la verdad y los que no. Hay realidades que no podemos dejar escapar, aunque nos cueste de asimilar, es algo contra lo que vamos a tener que luchar en algún momento de nuestra vida. Este escritor sabe muy bien cómo debemos actuar frente los problemas de este día a día que no siempre es fácil, así como los retos que van surgiendo.
Llegar a un punto en el que podremos empezar a descubrir algunas peculiaridades que pueden ser claves, es algo esencial. En estos días en los que quizás vamos a ver un punto de no retorno. Este momento de inflexión que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno, puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que tocará conocer en todo momento qué es lo que puede pasar en breve. Este escritor español nos da algunos elementos que hasta el momento desconocíamos.
La humanidad debe dividirse en dos clases de personas
Las frases de Arturo Pérez Reverte son ya míticas. No sólo como escritor que ha conseguido conquistar el mundo de la literatura española más allá de nuestras fronteras, sino con una serie de reflexiones que pueden convertirse en la antesala de algo más.
En estos días en los que nos preguntamos el futuro que nos estará esperando, con la mirada puesta ante una serie de peculiaridades que pueden convertirse en la antesala de algo más. De una manera de vivir pensando en que nada es para siempre, siguiendo las directrices de filosofías antiguas.
Dejamos atrás la pereza y empezamos a prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser esencial en unos días en los que cada elemento contará de una forma diferente. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que tendremos que empezar a tener en mente este tipo de personas.
Un cambio de ciclo que, sin duda alguna nos afectará de lleno y nos hará abrir los ojos ante una realidad incómoda. Lo que nos espera en un futuro no lo sabemos y quizás no sea nada, es decir, vivir el presente es nuestra única misión y hacerlo de la mejor forma posible.
Este escritor español tiene la frase que nos hará abrir los ojos
Vamos a abrir los ojos ante un escritor español que puede darnos una frase de esas que realmente son las que marcarán la diferencia. Puede que tengamos que abrir los ojos ante un cambio de tendencia que nos hace visualizar el presente como el único elemento que nos estará esperando en unos días en los que cada detalle cuenta.
- No es la única gran frase que Arturo Pérez Reverte nos descubre sino que tiene muchas más para avanzar en este día a día en el que necesitamos conocer un poco mejor qué es lo que nos estará esperando en breve.
- Nadie debería irse sin dejar una Troya ardiendo a sus espaldas
- Es agradable ser feliz, pensó. Y saberlo mientras lo eres
- Los libros son puertas que te llevan a la calle, decía Patricia. Con ellos aprendes, te educas, viajas, sueñas, imaginas, vives otras vidas y multiplicas la tuya por mil
- Desconfíen siempre vuestras mercedes de quien es lector de un solo libro
- El hombre…, cree ser el amante de una mujer, cuando en realidad es sólo su testigo
- El heroísmo ajeno siempre conmueve una barbaridad
- El problema de las palabras es que, una vez echadas, no pueden volverse solas a su dueño. De modo que a veces te las vuelven en la punta de un acero
- Respecto a los perros, nadie que no haya convivido con ellos conocerá nunca, a fondo, hasta dónde llegan las palabras generosidad, compañía y lealtad. Nadie que no haya sentido en el brazo un hocico húmedo intentando interponerse entre el libro que estás leyendo y tú, en demanda de una caricia, o haya contemplado esa noble cabeza ladeada, esos ojos grandes, oscuros, fieles, mirar en espera de un gesto o una simple palabra, podrá entender del todo lo que me crepitó en la sangre cuando leí aquellas líneas; eso de que, en las peleas de perros, el animal, si su amo está con él, lo da todo
- En un mundo donde el horror se vende como arte, donde el arte nace ya con la pretensión de ser fotografiado, donde convivir con las imágenes del sufrimiento no tiene relación con la conciencia ni con la compasión, las fotos de guerra no sirven para nada