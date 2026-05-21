Arturo Pérez Reverte, escritor español: «Creo que la Humanidad se divide básicamente en dos clases de personas: las que saben que van a morir, y las que prefieren no saberlo»

La humanidad para Arturo Pérez Reverte se divide en dos tipos de personas, los que quieren la verdad y los que no. Hay realidades que no podemos dejar escapar, aunque nos cueste de asimilar, es algo contra lo que vamos a tener que luchar en algún momento de nuestra vida. Este escritor sabe muy bien cómo debemos actuar frente los problemas de este día a día que no siempre es fácil, así como los retos que van surgiendo.

Llegar a un punto en el que podremos empezar a descubrir algunas peculiaridades que pueden ser claves, es algo esencial. En estos días en los que quizás vamos a ver un punto de no retorno. Este momento de inflexión que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno, puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que tocará conocer en todo momento qué es lo que puede pasar en breve. Este escritor español nos da algunos elementos que hasta el momento desconocíamos.

La humanidad debe dividirse en dos clases de personas

Las frases de Arturo Pérez Reverte son ya míticas. No sólo como escritor que ha conseguido conquistar el mundo de la literatura española más allá de nuestras fronteras, sino con una serie de reflexiones que pueden convertirse en la antesala de algo más.

En estos días en los que nos preguntamos el futuro que nos estará esperando, con la mirada puesta ante una serie de peculiaridades que pueden convertirse en la antesala de algo más. De una manera de vivir pensando en que nada es para siempre, siguiendo las directrices de filosofías antiguas.

Dejamos atrás la pereza y empezamos a prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser esencial en unos días en los que cada elemento contará de una forma diferente. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que tendremos que empezar a tener en mente este tipo de personas.

Un cambio de ciclo que, sin duda alguna nos afectará de lleno y nos hará abrir los ojos ante una realidad incómoda. Lo que nos espera en un futuro no lo sabemos y quizás no sea nada, es decir, vivir el presente es nuestra única misión y hacerlo de la mejor forma posible.

Este escritor español tiene la frase que nos hará abrir los ojos

Vamos a abrir los ojos ante un escritor español que puede darnos una frase de esas que realmente son las que marcarán la diferencia. Puede que tengamos que abrir los ojos ante un cambio de tendencia que nos hace visualizar el presente como el único elemento que nos estará esperando en unos días en los que cada detalle cuenta.