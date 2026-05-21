‘Pasapalabra’ no corre peligro y se seguirá emitiendo en Antena 3

Pese a lo que pueda parecer, en Atresmedia no hay el nerviosismo que se intenta hacer creer sobre el futuro de Pasapalabra. La sentencia del Tribunal Supremo obliga a cesar la emisión de la prueba El Rosco, pero en ningún caso se refiere al programa completo. Sabiendo esto, hay que dejar claro que con Rosco o sin él, el programa que cada tarde lidera sin rival en la televisión continuará en antena y sus concursantes no corren peligro. El caso que ocupa a Antena 3 es diferente a lo que le ocurrió a Telecinco en 2019, teniendo que cesar de forma inmediata la emisión del formato completo: desde la Silla Azul y pruebas en las que los concursantes suman segundos como La pista musical o Sopa de letras, que son ya unos clásicos.

Según fuentes consultadas por Happy FM, el equipo jurídico de Atresmedia está estudiando la sentencia al detalle para saber qué alcance tiene, pero lo que queda claro es que el formato no corre ningún tipo de peligro. En el mejor de los casos la emisión continuará como hasta ahora sin que los espectadores noten absolutamente nada, teniendo de principio a fin todas sus pruebas habituales, incluido El Rosco.

En el peor de los escenarios es donde sí que habría que aplicar cambios al programa, pero únicamente a la última prueba. Como decimos, el formato no corre ningún peligro y seguirá siendo uno de los programas más vistos de la cadena. Lo que sí notarían los espectadores son los cambios necesarios en la última prueba.

En caso de que Antena 3 e ITV Studios (productora que tiene los derechos del concurso) deban eliminar El Rosco, Pasapalabra continuará con su mecánica habitual, pero cambiará su prueba final. De tener que hacerlo, cadena y productora trabajarán lo más rápido posible para que las emisiones no se vean comprometidas.

Lo más lógico sería que Antena 3 e ITV Studios llegasen a un acuerdo con MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V, productora que asegura tener los derechos intelectuales de El Rosco. De esta manera, las tres empresas podrían tener una relación fluida y el programa seguir emitiéndose con absoluta normalidad.

Por el momento parece la opción que sería más probable, puesto que se trata de uno de los espacios clave de Antena 3, ya que levanta las audiencias de la última parte de la franja de la tarde y deja un enorme arrastre de espectadores del que se benefician el informativo de Vicente Vallés y El Hormiguero.

Telecinco sí tuvo que cancelar ‘Pasapalabra’ al completo

La sentencia que obligó a la cadena de Mediaset a dejar de emitir de forma fulminante el formato al completo, algo completamente histórico. La cadena tuvo que reaccionar en tiempo récord alargando Sálvame con Sálvame Banana, que se alargaba hasta las 21 h y enganchaba con Informativos Telecinco.

Para no dejar a los espectadores sin su ración de concurso, nació El tirón, programa de una media hora de duración en el que dos concursantes sólo participaban en una prueba muy similar al Rosco, aunque con los suficientes cambios para evitar problemas legales.

Curiosamente eran Orestes y Rafa Castaño los que participaban en aquel momento, sufriendo las consecuencias. Este concurso era una sección dentro de Sálvame, pero con el paso de las semanas y la llegada de la pandemia desapareció sin decir ‘adiós’. El programa les dio una nueva oportunidad a los dos años después, pero ya en Antena 3, formando un dúo de récords y con Rafa como ganador de un histórico bote de más de dos millones de euros.

El resto es historia. Antena 3 en ese mismo momento comenzó a negociar con ITV Studios, que sí tiene los derechos sobre Pasapalabra como programa, anunciando su llegada con Roberto Leal al frente. Debido a la pandemia, su estreno no llegó hasta mayo de 2020, momento en el que comenzaron las grabaciones con un plató completamente vacío de público y manteniendo distancias entre los concursantes, invitados y presentador.

Pese a que el programa tenía muchas limitaciones por las medidas de protección, en pocas semanas consiguió liderar en la franja superando a Sálvame y a todas las ofertas que fueron pasando por ese horario en Mediaset: Ya son las ocho, 25 palabras, Reacción en cadena y el reciente ¡Allá tú!