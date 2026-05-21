La emotiva felicitación de Patricia Pardo a Christian Gálvez: «Mi felicidad es verte llegar cada día»

Patricia Pardo, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado a pulso el cariño y la admiración de miles de personas, tras haberse convertido en una de las presentadoras más destacadas de Telecinco. Esto no es producto de la casualidad, puesto que siempre ha trabajado de forma incesante para ser la mejor comunicadora posible para los espectadores de los programas que conduce. Algo similar ocurre con su actual pareja, el presentador y escritor Christian Gálvez. Desde que ambos decidieron comenzar una relación sentimental, de la cual nació su único hijo en común, Luca, es evidente que están viviendo en un auténtico cuento de hadas. Algo de lo que los seguidores de ambos pudieron volver a ser testigos gracias a la felicitación de la periodista a su pareja con motivo de su cumpleaños.

A través de su perfil oficial de Instagram, Patricia Pardo no dudó un solo segundo en volver a gritar a los cuatro vientos el profundo amor y la gran pasión que siente hacia su compañero de vida. Es más, entre líneas, dejó claro que ambos están viviendo uno de los momentos más especiales de su vida, tanto a nivel personal como profesional. Con una serie de fotografías en blanco y negro, la gallega quiso compartir unas emotivas palabras a Christian Gálvez: «Refugio, remanso, calor, templo, familia… Eres mi hogar», comenzó diciendo la presentadora. Acto seguido, quiso ir mucho más allá: «Mi felicidad es verte llegar cada día y sentir tu amor en cada rincón de esta casa», aseguró.

Lejos de que todo quede ahí, la gallega no dudó en terminar esta felicitación a su marido, que fue a modo de declaración, con una frase con la que quiso recordar cómo, en todo momento, el amor ha estado presente en ese vínculo tan fuerte que ambos tienen desde que se conocieron. «Estos regalos para el alma no tienen precio ni medida. Te amo. Felices… ¿46? ¿En serio…?».

Es importante recordar que su historia de amor comenzó en 2022 y, tan solo un año después, la pareja dio la sorpresa al anunciar su boda secreta. Ese mismo año, por si fuera poco, Patricia Pardo y Christian Gálvez dieron la bienvenida a su hijo Luca. Por lo tanto, consolidaron a la perfección su relación que, inevitablemente, estuvo siempre rodeada de una gran atención mediática.

Pero, ¿a qué se debió ese enorme revuelo ocasionado? Entre otras cuestiones, porque ambos acababan de poner fin a sus anteriores relaciones sentimentales. Aun así, tirando de esa cautela que siempre ha caracterizado a ambos, Patricia Pardo y Christian Gálvez han sabido demostrar, con el paso del tiempo, que son protagonistas de una de las relaciones más consolidadas de los últimos años, en cuanto a rostros conocidos se refiere. ¡Nos encanta verles tan felices!